原以為華語最難！外籍生學台語「1個月放棄」　揭2魔王關卡崩潰

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前在PTT分享，外國朋友來台留學、學習中文，接觸台語後竟哀號「台語難度更在華語之上。」該名友人原以為華語已是全球最難語言；沒想到，台語的8個音調與台羅文讓他深受挫折，學習短短一個月便宣告放棄。

8個音調成跨不過的檻

原PO友人指出，華語僅有4個音韻，台語卻多達8個，且華語能透過漢字理解，台語的「台羅文」則完全看不懂，最終因難度過高選擇放棄。

對此，鄉民紛紛回應，「台語世界難」、「謝謝你覺得台語難學」、「比聲調，粵語、客語、泰語都屌打」、「台語只需要學一些常用的就好，連書寫也不用學，因為實際上根本幾乎不會有人寫，台灣自己人大概80%以上寫不出來吧」。

台羅文爭議引發鄉民混戰

針對台語的拼音系統，網友們也洗版表示，「台羅文是外國人自己為了方便學習寫的音標」、「用那種奇怪東西在學當然超級難」、「台羅文實在有夠北七」、「不會吧！羅文明明就是英文就像我們學英文的」。

而部分網友認為，學習台語不一定要強求書寫，日常對話才是重點，且現代專業術語在台語詞彙中的缺失，也增加了學習難度。

台羅文：台語的發音導航

台羅文（Tâi-lô）是「台灣台語羅馬字拼音方案」的簡稱，該系統利用拉丁字母拼寫台語，類似台語的「注音」或日語的「假名」。

其設計初衷是為了標註台語的發音與聲調，除了可獨立書寫，也能與漢字混用形成「漢羅文」。儘管台羅文在推動台語書面化上具備重要功能，但對於初學者而言，這套陌生的符號系統往往成為進入台語世界的首道關卡。