　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台首例！北港朝天宮文獻全面數位化　6萬影幅首度全球公開

▲北港朝天宮與國家圖書館完成六萬影幅文獻數位化，首度對外公開，提供線上瀏覽。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲北港朝天宮與國家圖書館完成六萬影幅文獻數位化，首度對外公開，提供線上瀏覽。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

北港朝天宮與國家圖書館合作完成全台首例宮廟大型文獻數位化工程，將累積逾一世紀、六萬影幅的珍貴史料轉為數位檔案，並於1月3日在國家圖書館正式對外公開。這批涵蓋宗教、建築與地方社會脈絡的文獻，未來透過國家圖書館「臺灣記憶 Taiwan Memory」平台線上瀏覽，讓深藏庫房的信仰記憶，首次走向全球。

「數位神助攻，傳千年香火：國家圖書館與北港朝天宮數位化合作成果發表會」在台北市中正區國家圖書館舉行，由北港朝天宮董事長蔡咏鍀與國家圖書館館長王涵青共同主持。雙方宣布完成六萬影幅文獻的掃描與建檔，創下台灣宗教界與學術機構跨界合作的首例，讓百年宮廟文獻不再只停留於口述與零散記錄，而能成為具備系統性的研究素材。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲北港朝天宮與國家圖書館完成六萬影幅文獻數位化，首度對外公開，提供線上瀏覽。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「數位神助攻，傳千年香火：國家圖書館與北港朝天宮數位化合作成果發表會」在台北市中正區國家圖書館舉行。（圖／記者游瓊華翻攝）

國家圖書館指出，這批數位化文獻橫跨清末、日治至戰後時期，內容包括香油錢收據、會議紀錄、建築修繕資料、宗教活動文件，以及上百張日治時期的老照片與明信片，完整呈現北港朝天宮一百一十年來的發展軌跡，也映照出台灣民間信仰如何與地方社會、經濟與政治變遷交織。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，朝天宮長期保存大量文物與文獻，卻因載體老化與保存環境限制，逐漸面臨保存壓力，透過數位化，能讓文獻在不再被翻閱磨損的情況下，被更多人看見與研究，「希望讓台灣最在地的信仰文化，能走向全世界。」他也期盼這次合作能成為起點，鼓勵更多宮廟重視自身文獻的保存與整理。

國家圖書館館長王涵青指出，此次由朝天宮提供完整文獻蒐藏，國圖則負責掃描、建檔與平台建置，並結合在地文史志工進行內容註記，是學術、圖書館與宗教文化三方合作的具體成果。相關資料已全數上線至「臺灣記憶 Taiwan Memory」平台，供學界與民眾自由查詢。

朝天宮說明，雙方自2024年3月8日簽署合作備忘錄後，歷經約五個月密集掃描作業，並於2025年2月由北港在地文史志工協助檔案註記，前後近兩年整理與驗證，終於在2026年初完成公開上線。未來也將持續推動文化保存工作，讓媽祖信仰不僅在香火中流傳，也能在文字與影像中被長久保存。

▲北港朝天宮與國家圖書館完成六萬影幅文獻數位化，首度對外公開，提供線上瀏覽。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲北港朝天宮與國家圖書館完成六萬影幅文獻數位化，首度對外公開，提供線上瀏覽。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／日本6.2地震！　最大震度5強
蔡依林大巨蛋「最強後援蔡媽媽」！70歲凍齡美貌秒被認出
台股破3萬！財經專家嘆「5檔貢獻725點」：其它股票莊孝維？
快訊／委內瑞拉總統府周圍爆「激烈槍戰」
黃仁勳點名多個「台灣大廠供應鏈」　AI系統量產關鍵角色
房市核彈現形！　全台建商被迫停工

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2026馬年！　5生肖要小心

今晨「中南部比北台冷」　原因曝光

雙北「24小時丟垃圾」免追垃圾車！　神秘機台被上班族讚爆

李家同88歲生日曝近況　罹癌2年感恩還能打網球、做公益

急凍4天！　挑戰跌破5℃首波寒流

快訊／8級強風！　越晚越冷最凍時間曝

「Taiwan Top」16組年度最佳團隊揭曉　首度「TT之夜」劇場辦桌

不是暖氣、也非電熱毯！專家揭暖房關鍵在「濕度」

原以為華語最難！外籍生學台語「1個月放棄」　揭2魔王關卡崩潰

全台首例！北港朝天宮文獻全面數位化　6萬影幅首度全球公開

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

2026馬年！　5生肖要小心

今晨「中南部比北台冷」　原因曝光

雙北「24小時丟垃圾」免追垃圾車！　神秘機台被上班族讚爆

李家同88歲生日曝近況　罹癌2年感恩還能打網球、做公益

急凍4天！　挑戰跌破5℃首波寒流

快訊／8級強風！　越晚越冷最凍時間曝

「Taiwan Top」16組年度最佳團隊揭曉　首度「TT之夜」劇場辦桌

不是暖氣、也非電熱毯！專家揭暖房關鍵在「濕度」

原以為華語最難！外籍生學台語「1個月放棄」　揭2魔王關卡崩潰

全台首例！北港朝天宮文獻全面數位化　6萬影幅首度全球公開

快訊／陳其邁終於說話了！譴責禽獸高官性侵少女...下令補破網

外觀像iPhone！男網購造型槍改造「摺疊式手槍」　差點騙過員警

快訊／基隆男到崁仔頂買魚！突身體不舒服　倒臥車內失去呼吸心跳

三星掌門人李在鎔逛北京商場　詢問馬桶行情...帶走一隻Labubu

快訊／日本鳥取縣6.2地震！　最大震度5強

《鋼鐵人2》米基洛克才遭趕離節目！　又被房東「起訴驅逐」

中和鐵皮倉庫「狂燒400平方公尺」！　環保局籲5區民眾緊閉門窗

彰化女騎士噴飛「倒栽蔥」卡3米圳溝樹幹　搶救4小時仍不治

CES2026／ROG攜手小島秀夫聯名筆電亮相　同場加映電競眼鏡XREAL R1

空腹喝「高糖飲品」罹癌機率增　醫警告：正慢慢腐蝕大腸！

【想看雪的代價】為了上合歡山掛雪鏈　結果車框直接刮爛QQ

生活熱門新聞

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

小時候超冷「穿1物睡覺保暖」　會被阿嬤大罵

快訊／8級強風！　越晚越冷最凍時間曝

急凍4天！　挑戰跌破5℃首波寒流

雙北「24小時丟垃圾」免追車！神秘機台被讚爆

不是性愛照最噁！律師見「這照片」秒反胃

開砲6退軍垃圾被下辯論戰帖！名導：永遠忠誠

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

威力彩狂飆4億！　3生肖被點名「2026年初偏財運迎高峰」

馬杜洛被逮最傳神1畫面　教授懷疑：攝影師是台人

「Taiwan Top」16組年度最佳團隊揭曉

李家同罹癌2年　88歲生日曝近況

前面阿姨結帳報「88888」　意義曝全讚爆

撿到iPhone 17 Pro討10%報酬　失主拒付他喊告

更多熱門

相關新聞

12萬信眾參與「2025神明聯誼會」

12萬信眾參與「2025神明聯誼會」

由佛光山開山祖師星雲大師發起、曾三度創下世界紀錄的宗教盛事「2025世界神明聯誼會」25日在佛光山佛陀紀念館隆重舉行，吸引12萬信眾參加。原本有意邀請大陸方面宮廟參加，最終多方考量未能前來，但本屆活動人吸引海內外1千間宮廟與宗教團體參加，包括部分台商參加也十分感動，希望透過宗教等文化力量促進兩岸和平，該活動具體實踐星雲大師倡導的「宗教不分高低大小，彼此尊重包容」。

最貴地段驚見「史前人骨」！　台中3大遺址地價破百萬開發添變數

最貴地段驚見「史前人骨」！　台中3大遺址地價破百萬開發添變數

北港朝天宮攜手企業助弱勢　義賣品象徵溫暖陪伴

北港朝天宮攜手企業助弱勢　義賣品象徵溫暖陪伴

北港媽祖蒞臨台南永康！

北港媽祖蒞臨台南永康！

北港朝天宮黑面三媽睽違109年南巡重啟台南媽祖姐妹情

北港朝天宮黑面三媽睽違109年南巡重啟台南媽祖姐妹情

關鍵字：

北港朝天宮文獻數位化文化保存國家圖書館臺灣記憶

讀者迴響

熱門新聞

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

陸網紅被騙至「柬埔寨」遭打斷腿流浪街頭

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

小時候超冷「穿1物睡覺保暖」　會被阿嬤大罵

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

快訊／8級強風！　越晚越冷最凍時間曝

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

台劇女神低胸睡衣「北半球被看光」色誘出軌渣尪！

急凍4天！　挑戰跌破5℃首波寒流

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

高院審判長撤銷柯文哲交保！男嗆「7天後回家」下場曝

雙北「24小時丟垃圾」免追車！神秘機台被讚爆

更多

最夯影音

更多
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面