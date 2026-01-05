全台首例！北港朝天宮文獻全面數位化　6萬影幅首度全球公開

▲北港朝天宮與國家圖書館完成六萬影幅文獻數位化，首度對外公開，提供線上瀏覽。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

北港朝天宮與國家圖書館合作完成全台首例宮廟大型文獻數位化工程，將累積逾一世紀、六萬影幅的珍貴史料轉為數位檔案，並於1月3日在國家圖書館正式對外公開。這批涵蓋宗教、建築與地方社會脈絡的文獻，未來透過國家圖書館「臺灣記憶 Taiwan Memory」平台線上瀏覽，讓深藏庫房的信仰記憶，首次走向全球。

「數位神助攻，傳千年香火：國家圖書館與北港朝天宮數位化合作成果發表會」在台北市中正區國家圖書館舉行，由北港朝天宮董事長蔡咏鍀與國家圖書館館長王涵青共同主持。雙方宣布完成六萬影幅文獻的掃描與建檔，創下台灣宗教界與學術機構跨界合作的首例，讓百年宮廟文獻不再只停留於口述與零散記錄，而能成為具備系統性的研究素材。

▲「數位神助攻，傳千年香火：國家圖書館與北港朝天宮數位化合作成果發表會」在台北市中正區國家圖書館舉行。（圖／記者游瓊華翻攝）

國家圖書館指出，這批數位化文獻橫跨清末、日治至戰後時期，內容包括香油錢收據、會議紀錄、建築修繕資料、宗教活動文件，以及上百張日治時期的老照片與明信片，完整呈現北港朝天宮一百一十年來的發展軌跡，也映照出台灣民間信仰如何與地方社會、經濟與政治變遷交織。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，朝天宮長期保存大量文物與文獻，卻因載體老化與保存環境限制，逐漸面臨保存壓力，透過數位化，能讓文獻在不再被翻閱磨損的情況下，被更多人看見與研究，「希望讓台灣最在地的信仰文化，能走向全世界。」他也期盼這次合作能成為起點，鼓勵更多宮廟重視自身文獻的保存與整理。

國家圖書館館長王涵青指出，此次由朝天宮提供完整文獻蒐藏，國圖則負責掃描、建檔與平台建置，並結合在地文史志工進行內容註記，是學術、圖書館與宗教文化三方合作的具體成果。相關資料已全數上線至「臺灣記憶 Taiwan Memory」平台，供學界與民眾自由查詢。

朝天宮說明，雙方自2024年3月8日簽署合作備忘錄後，歷經約五個月密集掃描作業，並於2025年2月由北港在地文史志工協助檔案註記，前後近兩年整理與驗證，終於在2026年初完成公開上線。未來也將持續推動文化保存工作，讓媽祖信仰不僅在香火中流傳，也能在文字與影像中被長久保存。

