生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

入夜強烈冷氣團報到「北東水氣增」　後天轉乾再探7度

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今晚強烈大陸冷氣團報到，北部、東半部水氣增加，明天晚間各地逐漸轉乾，最冷時間點為周三清晨，加上輻射冷卻影響，低溫下探7度。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今晚至明天強烈大陸冷氣團南下，各地降溫，周三至周四加上輻射冷卻影響，中部以北、宜花更為寒冷。

鄭傑仁指出，今晚北部、東半部及恆春有局部零星雨，明天東半部及恆春有局部短暫雨，北部逐漸轉乾，中南部多雲到晴。周三至周六各地多雲到晴，東半部及恆春有零星短暫雨。下周日至周一東北季風增強，北部及宜蘭又降溫，基隆北海岸、東半部、大台北山區及恆春有局部短暫雨。

溫度方面，他表示，明天白天北部及宜蘭高溫約15至16度，中部及花蓮19至21度，南部及台東22至24度，清晨西半部及宜蘭低溫11至14度，花東16至17度，中南部近山區輻射冷卻有10度以下機率。周三是這波冷空氣影響最冷的時候，周三至周六中部以北、宜蘭約9至13度，南部及花東13至16度，局部空曠地區有7度機率。

另外，他也說，未來一周中南部日夜溫差大，周四至周六北部溫差也有10至13度；高山路面有結冰機率，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

更多新聞
天氣降雨溫度

