威力彩狂飆4億！　3生肖被點名「2026年初偏財運迎高峰」

記者周亭瑋／綜合報導

威力彩至今已連續槓龜19期，今（5）日晚間再度開獎，頭獎預估累計衝破4億元。隨著2026年正式開啟，《搜狐網》命理專欄點名生肖羊、猴、雞在年初財運將明顯轉強，不僅正財收入穩定，偏財運更有望迎來高峰，成為這波高額獎金的有力競爭者。

屬羊、屬猴財運轉強 貴人與專業助力大

屬羊與屬猴者在2026年初展現強勁財氣。屬羊者過去默默耕耘的人脈與專業，將於年初轉化為實質回饋，帶動正財收入，若有投資者亦有望坐收紅利。

屬猴者則受惠於極強的貴人運，憑藉天生的機靈與資訊掌控力，能一掃過去的財務瓶頸，工作表現與偏財收益皆會出現意想不到的成長。

生肖雞執行力驚人 副業投資兩得意

根據命理專欄分析，生肖雞在2026年初的偏財運勢最為亮眼，居於首位。屬雞者憑藉驚人的執行力與市場洞察力，能精準掌握獲利契機，帶動副業與投資大幅收割。

年初對屬雞者而言，除了有機會賺進豐厚的短期收益，更是進行財務轉型、累積財富的重要時刻。

TOP1：生肖雞

TOP2：生肖猴

TOP3：生肖羊

4億頭獎！ 幸運兒究竟會是誰呢

威力彩今日晚間將進行開獎，目前頭獎金額上看4億元，加上2026年初始，不少民眾紛紛前往彩券行試手氣。專家提醒，運勢分析僅供參考，投資人應量力而為。

此外，命理專家也建議，若想提升個人偏財氣場，可多留意開獎日當天的吉時與財神方位，並保持平穩的心態參與投注。即便未中頭獎，2026年初對於許多生肖而言，仍是積極理財與開拓新財源的絕佳時機。



●民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。