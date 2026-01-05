快訊／台中某國小驚傳墜樓！30多歲女放學後入校　送醫不治

▲女子目前送至亞大醫院搶救。（圖／示意圖，資料照）



記者游瓊華、白珈陽／台中報導

台中市大里區某國小驚傳民眾墜樓，1名年約30多歲女子，在學校放學後進入校園，於某教學頂樓墜樓，當場失去生命跡象，目擊民眾嚇壞撥打119報案，目前已送至亞洲大學附屬醫院搶救，但因傷勢嚴重，半小時後仍宣告不治。警方初步調查，現場無外力介入，並已聯繫家屬協助調查，詳細案情有待釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

