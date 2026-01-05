台東跨年遇狼爪性騷！女控處理消極　警：當下受理、被害人未提告

▲台東跨年驚傳有男子酒醉性騷。（圖／記者楊晨東翻攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台東市海濱公園跨年晚會後，網路傳出女子指控在活動現場疑遭性騷擾，並質疑警方處理消極，引發社群熱議。對此，台東縣警察局今（5日）出面說明，強調跨年活動期間確實接獲民眾通報，警方第一時間即受理並依法處置，惟被害人當下明確表示暫不提出申訴或告訴，警方依法完成必要程序後，才讓相關人員離去。

警方表示，事件發生於2025年12月31日晚間至2026年1月1日凌晨舉辦的跨年晚會期間，約凌晨1時許，現場民眾向警方反映疑似性騷擾案件。由於當時活動人潮眾多，警方已於會場設置警察服務站，專責處理各類突發狀況。

警方：立即帶往服務站 並說明法律權益

台東縣警察局指出，接獲通報後，員警即引導雙方至警察服務站了解案情，並向報案人詳實說明《性騷擾防治法》相關權益與後續處理方式。警方也對報案人能即時反映、勇於維護自身權益的行為，表達尊重與肯定。

考量服務站空間有限，警方強調，員警已在現場採取適當區隔措施，並由男警戒護疑似行為人，避免雙方再度接觸。經警方多次確認後，被害人當下明確表示不提出申訴或告訴，警方遂依法登記雙方基本資料，並對疑似行為人進行告誡後予以離去。

女網友控「面對面對質」 質疑造成二次傷害

不過，女網友事後在社群平台發文還原經過，指出自己在跨年倒數後、歌手演唱期間，遭陌生男子不當碰觸臀部，確認並非人潮擁擠所致。她當場制止並高喊「性騷擾」，將對方帶往警察服務帳篷，卻需與對方面對面站立一段時間，男子疑似有飲酒情形，過程中不斷否認犯行，讓她感到相當不安，情緒也未能即時獲得安撫。

貼文曝光後，引發大量網友聲援，也有網友直言，若警方處理流程如當事人所述，顯示大型活動中對性騷擾事件的應對與保護機制，仍有加強空間。

警方強調依法處理 將強化大型活動勤務

對於外界質疑，台東縣警察局再次強調，本案全程依《性騷擾防治法》及相關規定妥善處理，警方並非消極不作為，而是尊重被害人當下是否提出申訴的意願。警方也呼籲，民眾參與大型活動應提高警覺、理性飲酒，如遇不法情事應即時通報。

台東縣警察局表示，後續將持續檢討並強化大型活動勤務規劃與現場處理流程，加強員警對性騷擾案件的應對訓練，確保民眾能在安全、安心的環境中參與各項活動。