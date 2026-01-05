旅宿業聘用外籍實習生新規上路　獎助金及津貼比照最低工資

▲疫後旅宿業人力未補足。（示意圖／ 勞動部雲嘉南分署提供）

記者周湘芸／台北報導

疫後旅宿業人力不足，交通部去年開放申請外籍生來台實習，但不少業者未提供相關保障。觀光署修正「觀光旅館業及旅館業申請外國籍學生來中華民國實習要點」，明定外籍實習生獎助金及津貼比照最低工資、每日實習不得超過8小時。

目前旅宿業缺工人數仍有5千至6千人，觀光署去年初依照「觀光旅館業及旅館業申請外國籍學生來中華民國實習要點」，開放觀光旅宿業申請外籍生來台實習，最長可在台實習2年，由業者跟外國學校接洽，至今約1400人申請。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光署今公告「觀光旅館業及旅館業申請外國籍學生來中華民國實習要點」修正案，明定外籍實習生來台前，至少須完成一學期學業，年齡與就讀學制也需相符，非英語系國家須通過華語文能力（TOCFL）或歐洲語言共同參考架構（CEFR）測驗入門級（A1）以上證明。

在薪資方面，我國今年每月最低工資為新台幣2萬9500元；該要點明定，外籍實習生來台實習期間，獎助金及津貼合計不得低於最低工資，但可扣除膳宿費用，建議以5000元為上限。

在工時部分，要點規定，外籍實習生每日實習時數不得超過8小時，每周不得超過40小時；如未獲實習生同意，晚間10時至清晨6時不得安排工作。此外，業者應為外籍實習生實施安全衛生教育訓練，及採取必要的安全衛生設備，並投保適當保險。

過去實習生護照遭扣留等事件時有所聞，該要點也規定，業者對外籍實習生不得變相增加實習時間、苛扣實習津貼、扣留護照或限制人身自由。另外，業者若委託代理單位辦理外籍生來台實習事宜，應於簽訂契約內，規定代理單位不得向實習生收費，避免學生負擔不當費用。

觀光署表示，若實習單位違反相關規定，經通知改善未改善，將在3個月到2年內不受理其外籍實習生來台申請。