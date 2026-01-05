怕孩子輸…完美媽媽「諮商室崩潰」！醫嘆：別信贏在起跑點

▲台中醫院首創臨床心理中心與小兒科合作，推出「陪你長大導航站」諮詢平台。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

一名母親因擔心孩子「輸在起跑點」，事事都想幫孩子安排妥當，卻因丈夫時常未照計畫執行，讓她感覺所有努力都化為烏有，心力交瘁下，最終在心理諮商室中崩潰痛哭。這是衛生福利部臺中醫院臨床心理中心遇到的真實案例，也反映了現代父母深層的育兒焦慮。

為了幫助這些徬徨無助的家長，台中醫院首創臨床心理中心與小兒科合作，推出「陪你長大導航站」諮詢平台。臨床心理中心組長盛心毓透露，許多家長對教養充滿困惑與壓力，卻又因擔心被貼標籤或藥物治療，而不敢直接求助精神科或身心科。

台中醫院的創新服務提供了一個完美的緩衝，小兒科主任李德敏說明，家長可以先掛小兒科門診，由醫師評估狀況後，若有需要，便會協助預約進入「導航站」，與臨床心理師進行諮詢。最關鍵的是，第一次諮詢僅需支付門診掛號費，大幅降低了家長求助的門檻。

此平台採「教養者與受教者雙管齊下」的模式，以另一名五歲女童小琳的案例來說，她因在幼兒園悶悶不樂，被帶來求助。最終不僅小琳接受了兒童團體治療，恢復開朗；她的父母也在個別諮詢中學會了更適切的陪伴技巧，重拾親子間的歡笑。

盛心毓強調，「導航站」的目標是「預防勝於治療」，希望在孩子出現嚴重心理問題前及早介入，協助家長與孩子建立健康的互動關係，讓育兒不再是壓力，而是甜蜜的時光。

▲家長可以先掛小兒科門診，確定需求才會協助預約進入「導航站」，與臨床心理師進行諮詢。（圖／記者游瓊華攝）