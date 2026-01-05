　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

怕孩子輸…完美媽媽「諮商室崩潰」！醫嘆：別信贏在起跑點

▲台中醫院首創臨床心理中心與小兒科合作，推出「陪你長大導航站」諮詢平台。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中醫院首創臨床心理中心與小兒科合作，推出「陪你長大導航站」諮詢平台。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

一名母親因擔心孩子「輸在起跑點」，事事都想幫孩子安排妥當，卻因丈夫時常未照計畫執行，讓她感覺所有努力都化為烏有，心力交瘁下，最終在心理諮商室中崩潰痛哭。這是衛生福利部臺中醫院臨床心理中心遇到的真實案例，也反映了現代父母深層的育兒焦慮。

為了幫助這些徬徨無助的家長，台中醫院首創臨床心理中心與小兒科合作，推出「陪你長大導航站」諮詢平台。臨床心理中心組長盛心毓透露，許多家長對教養充滿困惑與壓力，卻又因擔心被貼標籤或藥物治療，而不敢直接求助精神科或身心科。

台中醫院的創新服務提供了一個完美的緩衝，小兒科主任李德敏說明，家長可以先掛小兒科門診，由醫師評估狀況後，若有需要，便會協助預約進入「導航站」，與臨床心理師進行諮詢。最關鍵的是，第一次諮詢僅需支付門診掛號費，大幅降低了家長求助的門檻。

此平台採「教養者與受教者雙管齊下」的模式，以另一名五歲女童小琳的案例來說，她因在幼兒園悶悶不樂，被帶來求助。最終不僅小琳接受了兒童團體治療，恢復開朗；她的父母也在個別諮詢中學會了更適切的陪伴技巧，重拾親子間的歡笑。

盛心毓強調，「導航站」的目標是「預防勝於治療」，希望在孩子出現嚴重心理問題前及早介入，協助家長與孩子建立健康的互動關係，讓育兒不再是壓力，而是甜蜜的時光。

▲台中醫院首創臨床心理中心與小兒科合作，推出「陪你長大導航站」諮詢平台。（圖／記者游瓊華攝）

▲家長可以先掛小兒科門診，確定需求才會協助預約進入「導航站」，與臨床心理師進行諮詢。（圖／記者游瓊華攝）

 

快訊／日本6.2地震！　最大震度5強
蔡依林大巨蛋「最強後援蔡媽媽」！70歲凍齡美貌秒被認出
台股破3萬！財經專家嘆「5檔貢獻725點」：其它股票莊孝維？
快訊／委內瑞拉總統府周圍爆「激烈槍戰」
黃仁勳點名多個「台灣大廠供應鏈」　AI系統量產關鍵角色
房市核彈現形！　全台建商被迫停工
黃仁勳秀Rubin家族六大晶片　點名台積電COUPE新技術

相關新聞

因應少子化警鐘　台中醫院打造兒少健康「最強後盾」

因應少子化警鐘　台中醫院打造兒少健康「最強後盾」

迎接2026年，在台灣新生兒人數屢創新低的背景下，台中醫院去年獲國民健康署「青少年友善認證醫院」，今年進一步整合跨科醫療、心理諮商與托嬰照顧，從孕前到成長期提供完整支持，盼成為年輕家庭「敢生、敢養」的堅實後盾，也為公共衛生體系補上關鍵的一塊拼圖。

台中醫院元旦雙寶報到　父女同天生！

台中醫院元旦雙寶報到　父女同天生！

腰痠以為老了！原來是鳥蛋級結石卡輸尿管

腰痠以為老了！原來是鳥蛋級結石卡輸尿管

中山站設「安心關懷小站」提供諮詢　員警駐點防模仿犯攻擊

中山站設「安心關懷小站」提供諮詢　員警駐點防模仿犯攻擊

吃整盒湯圓血糖狂飆　專家：像吞20顆方糖

吃整盒湯圓血糖狂飆　專家：像吞20顆方糖

育兒焦慮心理諮詢親子教養台中醫院

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

