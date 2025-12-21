已20件模仿張文訊息　內政部：農曆年前部署1.7萬人次加強活動維安





▲內政部表示，農曆年前各地重大活動共部署警民力共1萬7295人次。（圖／記者張君豪翻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

27歲男子張文19日持刀在台北市隨機殺人，釀3名民眾罹難，張男則跳樓後不治，震驚社會。內政部表示，該案發生後至今（21日）19時累計共蒐報重大事件網路風險訊息20件，均已立案偵辦並迅速緝獲3名犯嫌到案；另外，今起至農曆年前各地重大活動共計137場，均已由轄區警察局妥適規劃勤務，加強安維部署，合計使用警民力共1萬7295人次，含員警1萬1902人次、民力5649人次，全面提升見警率與嚇阻效果，並結合各類民力，以穩定民心，確保大型活動圓滿、安全進行。

張文隨機殺人案後，立法院內政委員會變更議程，改於22日邀請內政部部長、衛生福利部部長、交通部部長、警政署署長、國家安全會議秘書長、國家安全局局長、法務部部長就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。而內政部的書面報告21日晚送至立法院。

內政部在報告中還原張文犯案時間序指出，犯嫌19日15時40分起先於台北市林森北路、長安東路一帶縱火，16時5分返回台北市公園路租屋處變裝、縱火後離開，17時23分於北捷M7 出口通道丟擲煙霧彈並持刀攻擊余姓民眾，接續自捷運地下通道步行至中山站，返回大同區旅館再度變裝後離開，18時34分張嫌於R4通道前往南西誠品百貨、18時38分再施放煙霧彈並持刀攻擊蕭姓民眾、18時41分於商場內持刀攻擊王姓民眾、18時50分於頂樓墜落。

內政部說，當日警方獲報查緝縱火案時，於最短時間17時41分透過焚毀車輛已鎖定縱火犯嫌身分，並立即通知桃園市政府警察局楊梅分局協助前往犯張嫌戶籍地查訪，18時11分新聞露出後，台北市政府警察局立即透過監視器畫面比對，確認為同一犯嫌，雖犯嫌係預謀犯案，且刻意藉由連續變裝、變換交通工具、選擇監視器死角等方式躲避偵查，惟針對犯嫌軌跡進行調閱後，終能釐清案發經過及確認犯嫌身分實施圍捕，並即時透過媒體向民眾說明案情。

針對張文隨機殺人案後的維安部署，內政部表示，經調查114年12月21日至12月31日接續元旦、農曆年前各地廟會、慶祝活動，重大活動共計137場，如「台北馬拉松耶誕歡樂跑」、「桃園太陽盛得音樂盛宴」、「高雄聖誕生活節」等，均已由轄區警察局妥適規劃勤務，加強安維部署。針對使用協勤民力，亦依總統指示加強運用，合計使用警民力共1萬7295人次，含員警1萬1902人次、民力5649人次（民防400人次、守望相助隊202人次、保全(工作人員)2275人次、義警（交）2516 人次），全面提升見警率與嚇阻效果，並結合各類民力，以穩定民心，確保大型活動圓滿、安全進行。

為了預防模仿效應，內政部說，警政署已要求各警察機關遇案立即通報恐嚇目標管轄機關強化勤務作為，並成立專案小組積極偵辦，由刑事警察局提供技術協助，以加速偵查效能，而相關案件查獲後，均立即透過媒體發布新聞，遏止渲染效應。內政部也提到，該案發生後至12月21日19時累計共蒐報重大事件網路風險訊息20件，均已立案偵辦並迅速緝獲3名犯嫌到案。

另外，內政部表示，在這次事件中，許多第一時間見義勇為協助急救的民眾，包括因為阻止歹徒行兇而不幸罹難的余先生，都是我們的英雄。在沈痛之餘，政府也要再次呼籲民眾，面對在危機時，仍然要以保護自身安全為優先，助人與自救同樣可貴和重要。