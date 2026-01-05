　
生活

第三胎加碼10萬！雲林出手催生拚人口回穩　入袋2條件曝光

▲雲林縣政府5日宣布第三胎生育補助加碼至10萬元，期盼減輕家庭生育負擔。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣政府宣布第三胎生育補助加碼至10萬元，期盼減輕家庭生育負擔。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

面對新生兒人數持續降低、人口結構快速老化的壓力，地方政府如何成為年輕家庭「敢生、能養」的後盾，成為政策關鍵。雲林縣政府今（5）日宣布，第三胎生育獎勵金自即日起加碼提高至10萬元，並可與中央補助疊加申請。盼透過實質支持，鼓勵民眾勇敢迎接第三個新生命，為地方人口結構注入新的可能。

雲林縣政府今天召開「孩子是寶、三胎最好」記者會，縣長張麗善宣布，凡父母任一方於生產前設籍雲林滿8個月，並於生產後完成設籍登記的嬰兒，第三胎生育獎勵金將提高至10萬元。政策鎖定已有二胎的家庭，盼以加碼誘因，降低家庭對經濟壓力的顧慮，讓生育決策不再只是風險評估。

張麗善指出，去年全國新生兒人數跌破11萬人，少子化與人口結構失衡已不只是家庭問題，更牽動勞動力、社會安全與整體發展，被視為長期的國安課題。雲林縣近年在龍年、小龍年推出「萬寶龍計畫」，以地方資源回應人口挑戰，今年進一步推出「孩子是寶、三胎最好」方案，盼從第三胎著手，翻轉人口曲線。

她表示，截至去年底，縣內透過相關生育政策共迎接1萬1401名新生兒，縣府累計投入約7億2000萬元生育鼓勵經費。然而，從胎次結構來看，第一胎占54.7%、第二胎32.6%，第三胎僅9.1%，第四胎更降至2.5%。張麗善認為，人口無法單靠第一胎支撐世代更替，唯有提升第三胎比例，才能讓人口結構逐步回穩。

在財政有限情況下，縣府仍維持第一胎、第二胎各3萬元補助，第三胎起加碼至10萬元，另提供3大包尿布作為新生兒見面禮。張麗善說，這不只是金額調整，而是向家庭傳達「政府願意分擔」的態度，希望第三胎比例能逐步向第二胎的32.6%靠近。

社會處長林文志指出，中央政府今年起已將每胎生育補助提高至最高10萬元，不論是否參加勞保、農保、軍公教或國保，皆可申請；雲林縣針對第三胎的加碼補助，並不與中央補助互斥，符合資格的家庭可同時請領中央與地方補助，實質減輕生育初期的經濟負擔。以數據分析指出，若第三胎生育比例提升至10%，約可增加400名新生兒；若達12%至15%。

除生育補助外，縣府也同步強化托育量能。目前雲林縣內準公共托嬰中心15家，可收托677名幼兒，公設民營托嬰中心8家，可收托222名幼兒，合計23家、收托量899名。未來將再建置11間公設民營托嬰中心，新增386名名額，屆時全縣收托量可達1285名幼兒。

縣府也推出「托育媒合一點通LINE@」平台及居家托育人員獎勵計畫，協助家長快速媒合合格保母，讓生育支持不只停留在出生當下，而是一路延伸到托育與教養階段。社會處表示，縣府將持續從生育、托育到教養多面向布局，與家庭共同承擔少子化帶來的挑戰，讓「勇敢生、政府一起養」成為可以實踐的日常。

▲雲林縣政府5日宣布第三胎生育補助加碼至10萬元，期盼減輕家庭生育負擔。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲張麗善指出，第三胎補助可與中央生育補助疊加請領，實質支持家庭。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


因應少子化趨勢與人口結構快速變遷，地方政府如何在第一線減輕年輕家庭的育兒負擔，已成為重要施政課題。嘉義縣水上鄉為提升鄉民生育意願、改善人口結構並厚植地方長期發展動能，日前經鄉民代表會正式通過修正《生育補助自治條例》，將原本每名新生兒補助新臺幣6,000元，提高至1萬元，以實際行動支持家庭迎接新生命。

金門生育補助再加碼！每名新生兒2萬變5萬

金門生育補助再加碼！每名新生兒2萬變5萬

為人工生殖法與民進黨泯恩仇？　柯文哲：本來就沒有仇啊

為人工生殖法與民進黨泯恩仇？　柯文哲：本來就沒有仇啊

盤點2026新制　卓榮泰盼：創造人民被照顧、充滿希望的新政局

盤點2026新制　卓榮泰盼：創造人民被照顧、充滿希望的新政局

談少子女化　施振榮「3孩8孫」已盡責

談少子女化　施振榮「3孩8孫」已盡責

