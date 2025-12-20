　
地方 地方焦點

2026鈦美獎啟動　大會主席宋瀚霖：為台灣空間設計注入創新能量

▲2026鈦美獎啟動

▲2026鈦美獎啟動，為台灣空間設計注入創新能量。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「第二屆台灣國際空間設計大賽TSDA鈦美獎」19日於桃園市中壢區南方莊園，舉行啟動儀式。大會主席宋瀚霖表示，本屆賽事亦將配合明（115）年「2026 台灣設計展」在桃園舉行，透過國際級設計競賽平台，讓「鈦美獎」與「台灣設計展」前後呼應，深化城市美學、推動設計創新，並促進產業、教育與城市發展的全面連結。

▲2026鈦美獎啟動

▲2026鈦美獎啟動。（圖／記者楊淑媛攝）

宋瀚霖說，本屆 TSDA鈦美獎由趙東洲老師擔任總評審長，賽制顛覆傳統設計競賽模式，採取跨領域、多元背景的「海選—複選—決選」制度，從士、農、工、商等不同面向進行廣泛徵選，再由具高度設計聲望與學術實務經驗之評審團進行最終決選，確保評選的專業性與前瞻性。

學生組評審長陳鎔表示，賽事同時設置 學生組（大專院校與研究所），積極鼓勵青年學子投入設計創作，培育未來產業新秀，並規劃 高額獎學金制度，實質支持設計教育發展。更有別於一般設計競賽，本大賽特別增設 最佳教育奉獻獎、最佳教育機構獎、最佳新秀獎，從制度面肯定優良室內設計教育單位、長期投入教學的奉獻師長，以及表現卓越的學生青年設計新秀。

▲2026鈦美獎啟動

▲2026鈦美獎啟動。（圖／記者楊淑媛攝）

主辦單位指出，參賽作品報名預計自明年元月起正式開跑，頒獎典禮暫定於 10 月初舉行。期盼透過 TSDA鈦美獎，串聯全台產業與教育體系，打造具國際視野與產業深度的設計競賽平台，持續為台灣空間設計注入創新能量。

2026鈦美獎由TWiD社團法人台灣室內設計裝飾協會主辦，由TWiD台灣室內設計裝飾協會理事長宋瀚霖擔任大會主席，龍世運擔任主委。包括桃園市長張善政、立法委員魯明哲、立法委員呂玉玲，桃園市議員陳美梅、彭俊豪、黃崇禎，桃園市政府青年事務局局長侯佳齡及產官學研各界出席啟動儀式，展現對設計產業發展與青年培育的高度重視。

2026鈦美獎大會主席宋瀚霖台灣空間設計

