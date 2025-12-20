全面清查交通公共場域！花蓮強化警力部署　打造安全防護網

▲▼花蓮縣各警分局全面盤點並清查轄區內各交通等重點區域，強化警力部署與巡邏密度。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

鑑於台北車站、捷運中山站及誠品南西一帶接連發生公共場所隨機砍人案件，顯示大眾運輸場站及人潮密集場所之安全風險不容忽視，花蓮縣警察局即刻指示所屬各分局，全面盤點並清查轄區內各火車站、轉運站、機場及周邊交通運輸節點，針對候車、機空間、進出動線、月台及周邊商圈等重點區域，強化警力部署與巡邏密度，確保旅客及民眾生命與財產安全。

花蓮縣警察局表示，為有效提升公共場所見警率及即時應處能力，警方已要求各分局針對火車站、大眾運輸場站及大型活動人潮聚集場所，規劃重點巡邏、定點守望及機動巡查勤務，並建立橫向聯繫及即時通報機制，確保各項勤務能迅速相互支援，形成綿密防護網絡。

另因應週末及大型活動期間人流增加，警方同步整合台鐵、花蓮航空站、花蓮轉運站等站務人員及大型活動相關主辦單位及保全人員，共同執行聯合防護勤務，透過資訊共享、分工合作及情資通報，及早發現可疑人、事、物，並即時通報警方到場處理，防範危安事件發生於未然。

▲結合站務及保全人員，共同執行聯合防護勤務。

花蓮縣警察局局長陳百祿要求各單位全面落實快速通報及現場應變處置作為，一旦接獲危安事件通報，將迅速派遣支援警力趕赴現場，立即實施必要之現場管制、封鎖與情勢控制措施，同步協助傷患救護作業，並依法展開嫌疑人查緝與相關偵辦作為，以防止事態擴大，維持公共秩序與安全此外，警方也持續強化勤務人員對於突發暴力事件之應變訓練，提升第一線同仁即時判斷、處置及協調能力，確保在最短時間內有效排除危害，降低公眾安全風險。

花蓮縣警察局呼籲，民眾搭乘交通工具進出站或參與活動時，務必提高警覺，留意周遭環境，如發現可疑人、異常行為或疑似危險物品，請立即通知警方或站務人員，共同防範突發事件，並強調未來將持續依治安狀況滾動檢討各項維安作為，深化警民合作及跨機關聯防機制，守護鄉親返鄉與行旅安全，致力打造安全、穩定且讓民眾安心的大眾運輸及交通環境，落實政府維護公共安全之政策目標。

