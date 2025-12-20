基隆年終演唱會全面強化維安　確保市民安心參與

▲強化維安守護市民安全，基隆年終演唱會安心登場。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府針對昨（19日）晚間台北市發生孤狼式攻擊事件，表達最深切的哀悼。該事件引發社會不安與民眾恐慌，市府已於第一時間啟動全面維安強化作業，並針對今（20日）於國門廣場舉辦「2025潮聲回港基隆年終演唱會」全面提升現場安全規格。市府強調，今晚活動將以哀悼、關懷與安全為最高原則，務求讓市民安心參與、平安返家。

謝國樑表示，經警政單位專業評估，國門廣場屬於安全、開放且可有效控管的場域。市府選擇不讓恐懼決定城市的節奏，而是以最高規格的維安部署守護市民安全，以更嚴謹的態度準備今晚的城市音樂演唱會。

謝國樑並指示警察局於活動期間全面加強安全維護措施，增派警力於場域周邊定點守望及機動巡邏，並設置行動派出所，同時動員刑警大隊、保安隊及全市四個分局，合計超過百名警力投入勤務，全面強化現場即時防護與應變能力。

此外，活動現場亦配置超過40名工作人員，全面支援秩序維護，各區人員皆配戴對講機，落實分區巡查與即時回報制度，並與警方建立快速通報與處置流程，確保一旦發現任何可疑情形，能即時應對、妥善處理。

謝國樑最後強調，市府團隊已採取最高規格的維安措施，全力確保活動安全，請市民與旅客安心前往，共同享受今晚的音樂演唱會。若民眾仍有安全考量，也可透過各大平台收看線上直播；同時呼籲現場民眾如有任何需求或發現可疑情況，立即向警察或現場工作人員通報，市府團隊與警方將於第一時間提供協助。