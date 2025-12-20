　
國際

日本宮古機場內發現「4未爆彈」！2枚有引信　仍無法回收

▲▼日本宮古機場內發現「4未爆彈」！。（圖／沖繩縣機場課）

▲宮古機場內尋獲1枚英國製250公斤未爆彈。（圖／沖繩縣機場課）

記者王佩翊／編譯

日本沖繩縣繼17日在宮古空港發現未爆彈後，19日又在機場內發現另外3枚未爆彈，所幸並未對航班造成影響。根據調查，尋獲的未爆彈分別為美國製與英國製，目前部分已經順利回收。

根據《琉球新報》報導，沖繩縣空港課17日表示，在宮古島市的宮古機場內發現一枚美製50公斤未爆彈，所在位置在跑道橫向27公尺遠、地下1公尺深處，雖在機場管制區內，但航班營運並未受到影響。

宮崎機場2024年10月曾發生的未爆彈意外爆炸事件，為避免類似事件重演，當局加強部分機場檢測，沖繩縣宮古土木事務所則特別委託進行磁力探測，沒想到竟真的在機場內的地底發現未爆彈。

磁力探測業者16日晚間11時23分發現疑似爆裂物，隨後通報宮古島署。宮古島市職員則立刻通知陸上自衛隊第15旅團的未爆彈處理隊。

未爆彈處理隊17日凌晨4時45分確認尋獲的未爆彈是美國製的50公斤炸彈，但引信仍然存在，因此暫時不可以移動，不過經評估「震動引爆風險極低」，旅客無須擔心。目前已經用沙袋和土堆暫時掩埋保護，未來將由陸上自衛隊第15旅團未爆彈處理隊與宮古島市共同協調，決定回收時間。

宮古機場18日至19日之間再度發現3枚未爆彈，其中2枚為美國製5英寸火箭彈，另一枚則是英國製的250公斤炸彈，目前2枚美製火箭彈已經由自衛隊回收，而英國製炸彈因為仍留有引信，無法移動，只能暫時用土堆掩埋，進行現場保存，待後續安排專業移彈。

 
12/18 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／台南科技大廠火警！恐怖黑煙竄天
隨機砍人悲劇重演！中捷「長髮哥」強忍淚水：悲傷到不行
孫生坦承曾與未成年愛愛　激動哽咽「我已賠妳65萬！」
73歲普丁罕見認了「戀愛中」！
新北50人登山團傳意外　領隊突倒地死亡
犯罪專家：張文並不想死

日韓要聞 沖繩 未爆彈 宮古機場

