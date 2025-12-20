網友模仿張文嗆殺50人　台中新光三越立即加強安全措施

▲網友恐嚇要在台中新光三越犯案，警方加強警力部署。（圖／民眾提供）



記者白珈陽、游瓊華／台中報導

27歲男子張文19日在北車、南西誠品恐攻，造成4死11傷慘劇，事件爆發後有網友在社群平台恐嚇「張文我兄弟，下一個地點台中新光三越，目標50人」，台中警方獲報已著手偵辦，對此，新光三越台中中港店發聲明表示，已即刻啟動相關加強措施，確保消費者購物安全。

新光三越台中中港店表示，新光三越高度重視顧客與同仁的安全，已即刻啟動相關加強措施，包含強化出入口安全維護、提高保全與安管人員的巡店密度，同時提醒第一線同仁留意周遭環境狀況，若發現可疑情形，將即時通報並妥善處理，以確保消費者的購物安全。

張文昨日進行無差別攻擊，疑似引起模仿效應，今天（20日）上午1名不知名人士在IG留言，「大家好，張文是我兄弟，感謝張文殺了那麼多人，我會更加努力殺死更多人，下一個地點台中新光三越，目標50個人，敬請期待」。

有民眾發現這則訊息，趕緊向警方報案，台中市第六警分局指出，本案在今天上午10時19分獲報，有不明人士揚言前往台中新光三越行兇恐嚇訊息，警方第一時間即調閱該留言網路協定位址，確認為境外IP(柬埔寨），並與百貨館方聯繫，啟動應變機制，強化館內外安全管理措施，並派遣警力加強周邊巡守與警戒，確保現場秩序與民眾安全無虞。

▲不明人士在IG上留言恐嚇。（圖／翻攝IG）