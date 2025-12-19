▲涉犯京華城等案的柯文哲，19日主動出庭旁聽彭振聲3名被告公務員答辯，表示來為昔日市府部屬精神支持。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城等案，今（19日）進行第5天言詞辯論，被告彭振聲、邵琇珮與黃景茂均辯論終結，均訂於明年（2026年）3月26日下午2點半宣判，柯文哲主動全程旁聽，開完庭受訪表示來為昔日部屬精神支持，他認為彭、邵的認罪其實是「認輸」、輸給司法的壓迫，他仍為2人加油。

京華城等案共有11人被起訴，其中威京集團財務經理張志澄、顧問吳順民昨（18日）先辯結，2人被起訴涉嫌行收賄、均不認罪，涉犯圖利罪嫌的台北市府都發局前局長黃景茂，今也求判無罪。台北市前副市長彭振聲與都發局前總工程司邵琇珮涉犯圖利罪嫌，均維持認罪，並爭取輕判與緩刑。

全案目前已辯結5名被告，均訂於明年（2026年）3月26日下午2點半宣判。

▲台北市府都市發展局前局長黃景茂，被控於京華城案涉犯圖利罪嫌，19日到台北地院辯論終結，維持不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

柯文哲本周三（17日）已完成個人和律師團答辯程序，下周將進行壓軸的量刑、沒收辯論與最後陳述，他今沒被傳喚，仍隻身主動到庭，從早聽到晚間6點半閉庭為止，前後9小時沒離開北院，午餐也在法院內吃泡菜冬粉鍋解決。

對於有人揶揄他今出庭有如「監軍」，柯文哲自嘲「幸好有來旁聽」，因為檢方今論告彭振聲3被告犯罪事實，有回應他柯與沈慶京答辯內容，審判長諭知下周二（23日）下午，檢方須將這些相關內容重念一遍，讓柯、沈與各自律師團有機會回應，形同加開「回嘴」庭期。

▲台北市前副市長彭振聲涉犯京華城案，今（19日）到台北地院辯論終結仍認罪，求法官慈悲，給他輕判與緩刑。（圖／記者黃哲民攝）

柯文哲特地請辯護律師鄭深元下午一起陪聽，肯定黃景茂的辯護律師許英傑答辯內容精彩，誇許「如果開庭直播，應該會有500萬點閱！」許主張檢方若認為京華城取得20%容積獎勵違法，怎沒起訴審議通過給容獎的都市計畫委員，卻起訴給容獎前就已離職許久的黃景茂，「是濫權起訴，或因人設事？」

晚間庭訊結束後，柯文哲受訪表示，今天出庭的被告都是北市府高階公務員，他身為昔日長官，專程來給他們精神上的支持。他肯定這些公務員過去都非常認真，對台北市的市政發展都非常有貢獻，結果還是遭到檢察官不正壓迫。

▲台北市府都市發展局前總工程司邵琇珮，被控於京華城案涉犯圖利罪嫌，她認罪已辯論終結，求輕判與緩刑。（圖／記者黃哲民攝）

柯說有人還是堅持捍衛文官尊嚴不認罪，至於彭振聲、邵琇珮認罪，他認為2人「不是認罪，是認輸」，因為受不了司法這樣壓迫。但不管怎樣，還是為他們加油。

柯文哲重申「不要把手伸進司法」，讓司法正常運作就好，雖然今天沒有法庭直播，但是「跑得了和尚跑不了廟」，所有庭訊影片3個月後都會公布，到時候就會更清楚，台灣社會就知道到底發生什麼事，真相終究最後還是會出來。