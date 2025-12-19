高虹安無罪「立法院關鍵公文」遭質疑　高院：請循法律程序救濟

▲高等法院19日發聲明，回應新竹市長高虹安案件。（圖／攝影中心攝）

記者吳銘峯／台北報導

新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，一審遭貪污罪重判，但二審高等法院卻因為立法院函覆的內容，改判高虹安貪污無罪。判決出爐後引發爭議，有立委認為立法院函覆並無「財力不足」字樣，為何高院新聞稿出現這些字句？高院19日回應，新聞稿乃合議庭所做，「若當事人不服，應循法律程序救濟」。

檢察官以高虹安涉嫌從從2020年2月27日起，到2020年12月31日為止，浮報助理公費補助酬金及加班費62萬多元，扣除實際用於公務或私聘助理、獎金等支出，總計詐得46萬多元，因此依照《貪污治罪條例》「公務員利用職務上機會詐取財物罪」，將高虹安等5人起訴。

一審認定高虹安有罪，詐得11萬餘元，因此處有期徒刑7年4月、褫奪公權4年。但案件上訴二審後，高等法院16日根據立法院函覆的內容，認為助理費屬於「實質補助，彈性勻用」，改判無罪。

對於高院所發布的新聞資料，民進黨立院團幹事長鍾佳濱質疑，公文中根本未出現「財力不足」字句，為何高院新聞稿出現這樣的字句？懷疑內容非立院函覆，而是法制局個人見解。

對於立委的質疑，高院19日發布新聞稿，簡單2點回應：

1.本院新聞稿係依合議庭判決意旨製作。

2.本案判決認事、用法，屬審判核心事項，當事人如有不服，應循法定程序救濟。