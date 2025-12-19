　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

澎湖鄉長收賄280萬「內定清潔隊員」、採購案A錢　監察院彈劾

▲澎湖縣望安鄉長許賢德,澎湖地方法院。（圖／記者陳洋翻攝，下同）

▲澎湖縣望安鄉長許賢德。（圖／記者陳洋翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

澎湖縣望安鄉長許賢德涉嫌收賄280萬元，讓特定人員錄取清潔隊員，並利用公益計畫採購機會詐得19萬7740元。澎湖地檢署日前依貪污等罪嫌起訴。監察院今（19日）表示，許賢德，涉利用職權收受清潔隊員人事案賄賂達280萬元，並詐領公款19萬7,740元，挪為私人小金庫，嚴重敗壞官箴，監察院通過蔡崇義、王美玉、鴻義章委員所提彈劾案。

澎湖縣望安鄉鄉長許賢德，於擔任第20屆及第22屆鄉長期間，利用職務上對所屬清潔隊員具人事進用及核定之權限，對4起清潔隊員之人事案收受賄賂，金額合計達新臺幣280萬元、期約收賄更達360萬元，嚴重敗壞官箴。許賢德還透過望安鄉公所下屬，假借辦理國軍睦鄰經費補助款項下之公益支出活動名義，虛報、浮報採購價額，詐領公款共計19萬7,740元，據以清償其私人債務，或以寄款方式成為私人小金庫等。

監察院指出，許賢德違法失職事證明確，嚴重損及公務員廉潔形象與政府信譽。監察院於114年12月9日審查通過監察委員蔡崇義、王美玉、鴻義章提案，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，許賢德藉職務之便，於清潔隊員人事案中收受賄賂，於其兩屆鄉長任期內，針對4件清潔隊員人事案，共計期約賄賂360萬元，實際收受賄賂280萬元。

許賢德假借公益活動名義，利用職務上機會詐取財物及購辦公用物品浮報價額數量，用於私人開銷及清償債務，合計詐取19萬7,740元。包括：以辦理「東吉村環保宣導活動」名義，詐取公益支出經費，詐得5萬5,000元；以辦理「東安村等7村」睦鄰宣導活動名義，要求商家配合，浮報公益活動支出經費，共詐得14萬2,740元。

監委指出，許賢德身為望安鄉鄉長，本應廉潔自持，恪遵法令，竟未能禁絕貪念，利用其對清潔隊員之人事任用權，公然賣官鬻爵，索取並收受賄賂，視公務員人事進用之公平性與廉潔性為無物；復利用其職務上辦理國防部睦鄰補助款計畫之機會，非但未思將經費用於地方公益，竟視公款如私囊，先以「假活動、真廟會」之方式，詐領活動經費，供其私人餐敘、捐獻。

更甚者，許賢德指示下屬勾結廠商，以浮報、虛報採購單據之方式，將公款挪為清償其私人酒帳、禮品等債務，並將浮報差額「寄款」於廠商，形同設置私人小金庫，其貪瀆舞弊，顯有違失。

監委表示，許賢德所為除涉犯貪污治罪條例及刑法等罪嫌外，已違反公務員服務法第1條、第6條及第7條等相關規定，違失事證明確，損害政府信譽及公務人員廉潔形象，顯有依公務員懲戒法予以懲戒之必要，爰依法提案彈劾，並移送懲戒法院審理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

ET快訊
快訊／裕隆、鴻華18時同步重訊
憲法法庭復活！　律師：化解藍白不敢倒閣壓力
5大法官宣告憲訴法修法違憲！　律師轟扯爆：成為憲政怪獸
快訊／運將開車衝撞車行自焚　插管7天不治
百日內2至親亡！　彭振聲認罪自比「三等國民」求緩刑
獨／國安機敏案要簽保密告知書　律師圈怒「被羞辱」炸鍋
余祥銓崩潰吐「媽媽已失智前期我要照顧她」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

澎湖鄉長收賄280萬「內定清潔隊員」、採購案A錢　監察院彈劾

立法院國民黨團、民眾黨團今（19日）上午召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，宣布提案彈劾賴清德總統。對此，前立委邱毅表示，彈劾賴清德重要的是過程，只要成案，賴清德就有大苦頭吃了，主要有三，第一「在野黨可要求賴清德提交答辯書」、第二「在野黨可要求賴清德到院答辯說明」、第三「在野黨可提供民眾動員抗爭的能量」，賴清德不能再賴皮，必須面對民主憲政體制檢驗，如果拒絕接受，人民抗爭就師出有名，大家還會覺得是假戱嗎？

澎湖望安鄉貪污收賄彈劾監察院

