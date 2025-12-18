最難過的一天！柯文哲嘆：為對付我傷害無辜　沈慶京遭鐵鍊綁病床

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理柯文哲等人涉犯京華城等案，今（18日）開庭辯論後，諭知張志澄、吳順民2名被告辯論終結，枯坐4天的應曉薇延後到下周二（23日）下午答辯。柯開完庭受訪說「今天是我最難過的一天」，聽其他等於受害人的被告講述自己故事，柯重申本案為了對付柯文哲，傷害太多無辜的人，司法不可以變成政治工具、「這是這案子最糟糕的地方！」

▲涉犯京華城案的台北市議員應曉薇，枯坐4天言詞辯論程序，延後到下周二（23日）下午答辯。（圖／記者黃哲民攝）

今庭訊到晚間5點多結束，柯文哲駐足受訪，表示言詞辯論到今天是第4天，「今天是我最難過的一天！」他說其實大家都知道，這個案子本來就是針對柯文哲而來的，為了對付柯文哲，傷害太多無辜的人。

▲涉犯京華城等案的柯文哲18日到台北地院開完庭，受訪表示聽同案被告陳述，覺得「今天是我最難過的一天！」（圖／記者黃哲民攝）

柯說「以前我在講我同學（按：李文宗），我跟他比較熟，京華城案他根本沒有參與，他被羈押了11個月」，今天還有其他等於受害者的被告，一個一個在講他們的故事，「我聽了實在是很難過...」。

柯黯然指出，這些人（其他被告），有的被羈押、有的被起訴，不要說受到那些折磨，「僱律師也要錢」。他聽沈慶京講被羈押期間，生病被送到台北醫院、被鐵鍊綁在床上，偵辦檢察官林俊言還去逼他咬柯文哲。

柯文哲雙手一攤、「嘖」了一聲，停頓幾秒平復情緒，繼續表示「還是那句話啦！台灣民主化30年，不應該這樣，司法不可以變成政治工具，當權者要節制，不要把手伸進司法，這是這案子最糟糕的地方。就這樣，謝謝！」

▲沈慶京涉犯京華城等案，已完成台北地院一審答辯程序，待最後結辯日再出庭。（圖／記者黃哲民攝）

京華城等案北院一審從本周一（15日）起進行言詞辯論程序，第1梯次排定柯文哲、沈慶京、張志澄、吳順民與應曉薇答辯，前4人都完成個人與律師答辯程序，張、吳更完成量刑、沒收辯論與最後陳述，已辯論終結，都訂於明年（2026年）3月26日下午2點30分宣判。

應曉薇枯坐4天，審判長今諭知她與律師的答辯，延後到下周二（23日）下午進行，當天上午排定會計師端木正涉犯偽造文書等罪嫌的答辯，明天（19日）全天則是彭振聲、黃景茂與邵琇珮3人涉犯圖利罪嫌答辯。

柯文哲明天輪空，但下周一（22日）須出庭，與李文宗、李文娟兄妹針對政治獻金案涉犯公益侵占、背信等罪嫌全天答辯。審判長仍希望如期於下周三（24日）全案辯論終結，但已預留本月26日到31日共4個工作天備用。