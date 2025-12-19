　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

百日內2至親亡！彭振聲認罪自比「三等國民」　求法官智慧與慈悲

記者黃哲民／台北報導

台北市前副市長彭振聲被控於京華城案涉犯圖利罪，他始終認罪、仍被求刑3年，今（19日）在台北地院最後答辯時，彭說對不起煩惱他官司而過世的妻子，自比「等吃等睡等死」的三等國民，他絕非惡意涉案，希望已70多歲的人生，不要再受苦，律師團替他求緩刑，法官諭知彭所涉案情辯論終結，訂於明年（2026年）3月26日下午2點30分宣判。

▲▼台北市前副市長彭振聲涉犯京華城案，今（19日）到台北地院辯論終結仍認罪，求法官慈悲，給他輕判與緩刑。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北市前副市長彭振聲涉犯京華城案，今（19日）到台北地院辯論終結仍認罪，求法官慈悲，給他輕判與緩刑。（圖／記者黃哲民攝）

現年74歲的彭振聲於台北地檢署去年（2024年）偵辦京華城案期間，曾被收押約4個月，他從到案至審理均認罪，檢方起訴時認為彭振聲明知違法而圖利財團上百億不法利益、敗壞官箴，具體求刑3年、褫奪公權3年。

彭振聲起訴後交保500萬元，他的認罪屢被柯文哲等同案被告及律師質疑「自認沒違法、為何認罪？」還勘驗他偵訊光碟釐清真意。

▲▼台北市前副市長彭振聲涉犯京華城案，今（19日）到台北地院辯論終結仍認罪，求法官慈悲，給他輕判與緩刑。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北市前副市長彭振聲（中）涉犯京華城案，今（19日）到台北地院辯論終結仍認罪，求法官慈悲，給他輕判與緩刑。（圖／記者黃哲民攝）

今年（2025年）7月1日上午，彭振聲剛到北院等開庭，卻驚傳他妻子在高雄墜樓猝逝噩耗，彭當場崩潰哭喊「我是無辜的！」、「檢察官要我的命，檢察官的良心在哪裡啊？」等語。

柯文哲曾說，檢方不滿本案認罪被告邵琇珮證詞鬆動、想追究有無偽證刑責，彭振聲妻子得知此事、擔心丈夫官司而尋短、「是檢察官逼死彭振聲太太」，不料喪妻僅約百日，彭又遭逢喪母之痛，他出庭自嘆是全案最慘被告，不想多講，但彭始終沒翻供。

全案今進入第5天言詞辯論程序，輪到彭振聲答辯，他維持認罪，自述來自高雄甲仙鄉下，在高雄市府擔任公職，從王玉雲市長做到陳菊市長時代離職，2014年通過柯文哲海選，到台北市府任職8年（按：工務局長再升任副市長），做了很多事，包括忠孝橋拆除、設立公車專用道等。

彭振聲自詡50年公職、盡心盡力為國做事，退休時獲頒行政院特殊貢獻獎，他謝謝國家肯定，但這個案子（京華城案）「我對不起我太太」，太太煩惱他的官司而得憂鬱症、就走了，不到百日，中風40多年的媽媽也過世。

彭振聲說，太太的死，是他最沉痛的事，太太嫁給他、為家庭服務一生，到頭來「很悲慘地走了」，他對太太很抱歉、很感傷，至今心情還不平靜。

彭自比三等國民：「等吃、等睡、等死」，只因想讓兒子看到爸爸還在，所以活著，他為自己在京華城案的疏忽認罪，但他從沒跟沈慶京有犯意聯絡，也非惡意涉案，希望法官量刑給他特別考量，讓他已經70幾歲的人生，不要再受苦。

律師團盡力為彭振聲求減刑，包括爭取情堪憫恕，說彭「誠意悔悟、主動認錯」，檢方起訴也肯定彭「行為尚有底線，非予取予求」，建請判刑2年以下，並准許緩刑。

律師團聲稱本案是遇過最悲傷的辯護個案，彭妻猝逝當天上午，彭吃完妻子親手做的早餐出門，沒想到竟是永別，如同清代詞人納蘭性德悼念亡妻的《浣溪紗》：「當時只道是尋常」，卻是最後一次見面。

彭振聲聞言拭淚，強自鎮定。律師團再引用1980年代詩人顧城寫的《一代人》：「黑夜給了我黑色的眼睛，我卻用它尋找光明」，建請合議庭以智慧與慈悲，考量彭「不是那麼沒有值得同情之處」，彭的最後陳述，再求審判長基於慈悲心、「給我較輕處分」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
史上首例！5大法官判決《憲訴法修正案》違憲　3大法官又打臉
快訊／裕隆、鴻華18時同步重訊
憲法法庭復活！　律師：化解藍白不敢倒閣壓力
5大法官宣告憲訴法修法違憲！　律師轟扯爆：成為憲政怪獸
快訊／運將開車衝撞車行自焚　插管7天不治
百日內2至親亡！　彭振聲認罪自比「三等國民」求緩刑
獨／國安機敏案要簽保密告知書　律師圈怒「被羞辱」炸鍋
余祥銓崩潰吐「媽媽已失智前期我要照顧她」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花蓮監獄傳霸凌！主任當衆「怎麼那麼番」羞辱下屬　獄方證實

油罐車「沒人開」2分鐘衝400m！運將驚恐狂追　疑剎車皮老舊釀禍

史上首例！5大法官判決《憲訴法修正案》違憲　3大法官又打臉

國五雪隧前白車突迴轉　後方駕駛嚇壞：我還要靠這台車養家餬口

「中部豪宅一哥」超挖增賣停車位　一審判緩刑2年付公庫200萬

快訊／怒嗆「家破人亡」！運將開車衝撞車行自焚　插管7天不治

百日內2至親亡！彭振聲認罪自比「三等國民」　求法官智慧與慈悲

獨／國安機敏案要簽「保密告知書」　律師圈怒「被羞辱」炸鍋了

雲林男欲赴台中參拜大甲媽卻迷途逾200公里　一天一夜恍神騎到桃園

台中某醫院傳「2人做壞事」！警查出悲慘內幕　狼病人判刑4年6月

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

董仔淚憶「這群人」：我長大的地方　劉書宏突再度告白「最喜歡茵聲」

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

最新撞擊畫面曝！77歲婦路邊停車竟失控　衝對向釀母子1死1傷

花蓮監獄傳霸凌！主任當衆「怎麼那麼番」羞辱下屬　獄方證實

油罐車「沒人開」2分鐘衝400m！運將驚恐狂追　疑剎車皮老舊釀禍

史上首例！5大法官判決《憲訴法修正案》違憲　3大法官又打臉

國五雪隧前白車突迴轉　後方駕駛嚇壞：我還要靠這台車養家餬口

「中部豪宅一哥」超挖增賣停車位　一審判緩刑2年付公庫200萬

快訊／怒嗆「家破人亡」！運將開車衝撞車行自焚　插管7天不治

百日內2至親亡！彭振聲認罪自比「三等國民」　求法官智慧與慈悲

獨／國安機敏案要簽「保密告知書」　律師圈怒「被羞辱」炸鍋了

雲林男欲赴台中參拜大甲媽卻迷途逾200公里　一天一夜恍神騎到桃園

台中某醫院傳「2人做壞事」！警查出悲慘內幕　狼病人判刑4年6月

花蓮監獄傳霸凌！主任當衆「怎麼那麼番」羞辱下屬　獄方證實

油罐車「沒人開」2分鐘衝400m！運將驚恐狂追　疑剎車皮老舊釀禍

台灣棒球名人堂新增4位候選人　李來發、彭政閔、蘇建文、葉志仙入列

「超巨蛋」最新進度曝光　台中市府：拚2031年完工

桃園景福扶輪社「團結行善」　捐血做公益

快訊／裕隆、鴻華18時同步重訊　估出售納智捷品牌有關

史上首例！5大法官判決《憲訴法修正案》違憲　3大法官又打臉

瘋搶！彰化月影燈季「超萌跳跳馬提燈」夢幻亮相　限量送2000個

憲法法庭判憲訴法修法違憲　凌濤酸：台灣走向實質戒嚴、清德宗帝制

肛門一直流血！他照大腸鏡沒事　醫一摸「觸感不對」揪出癌

TWICE出席維密時裝秀　子瑜抱病演出超敬業！

社會熱門新聞

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

介紹正妹閨蜜跟老公學潛水　濕身滾床大戰10回合

嘉義男路邊賣蘭花遭檢舉開紅單　里長曝他30年催淚身世惹鼻酸

垃圾車剖成2半移出遺體　女清潔員艱辛修復過程曝

生理食鹽水治癌害死病患　名醫李光輝判刑

即／集體助逃鮑魚大亨　北市警3副所長火速拔官

男嬰遭棄屍！殯葬業者曝「身體發黑」：以為泥巴　生母漠然現身

性侵小五女友遭判刑！他上訴辯進不去逆轉免關

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

5個月大男嬰沒打疫苗　父母：他死了

生下剴剴就棄養害遭虐死　生母申請180萬補償金遭駁

鍾文智「代簽報到」黑幕曝　福德所副所長竟集體包庇

23歲女遭酒駕撞殺！招魂連擲10筊無允筊

更多熱門

相關新聞

柯文哲嘆：為對付我傷害無辜　沈慶京遭鐵鍊綁病床

柯文哲嘆：為對付我傷害無辜　沈慶京遭鐵鍊綁病床

台北地院審理柯文哲等人涉犯京華城等案，今（18日）開庭辯論後，諭知張志澄、吳順民2名被告辯論終結，枯坐4天的應曉薇延後到下周二（23日）下午答辯。柯開完庭受訪說「今天是我最難過的一天」，聽其他等於受害人的被告講述自己故事，柯重申本案為了對付柯文哲，傷害太多無辜的人，司法不可以變成政治工具、「這是這案子最糟糕的地方！」

京華城案一審明年3／26宣判

京華城案一審明年3／26宣判

開粉專原因曝　沈慶京：人生無奈水長東

開粉專原因曝　沈慶京：人生無奈水長東

斷言柯文哲一審10年↓　沈政男：法官早有心證

斷言柯文哲一審10年↓　沈政男：法官早有心證

沈慶京批林欽榮　盼骨灰灑台灣海峽

沈慶京批林欽榮　盼骨灰灑台灣海峽

關鍵字：

京華城圖利彭振聲三等國民予取予求

讀者迴響

熱門新聞

幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中　3種塑膠別碰

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

網路號召彈劾賴清德　連署「已超過170萬人」

即／混賣風波燒撐不住！歐客佬董座鞠躬道歉

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

日高級三溫暖火災！　網紅夫妻受困包廂斃命

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

介紹正妹閨蜜跟老公學潛水　濕身滾床大戰10回合

林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼　真相讓人笑翻

話題女星席德妮史威尼挑戰全裸演出　《家弒服務》賣弄驚悚情欲禁忌

更多

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面