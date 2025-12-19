百日內2至親亡！彭振聲認罪自比「三等國民」　求法官智慧與慈悲

記者黃哲民／台北報導

台北市前副市長彭振聲被控於京華城案涉犯圖利罪，他始終認罪、仍被求刑3年，今（19日）在台北地院最後答辯時，彭說對不起煩惱他官司而過世的妻子，自比「等吃等睡等死」的三等國民，他絕非惡意涉案，希望已70多歲的人生，不要再受苦，律師團替他求緩刑，法官諭知彭所涉案情辯論終結，訂於明年（2026年）3月26日下午2點30分宣判。

▲台北市前副市長彭振聲涉犯京華城案，今（19日）到台北地院辯論終結仍認罪，求法官慈悲，給他輕判與緩刑。（圖／記者黃哲民攝）

現年74歲的彭振聲於台北地檢署去年（2024年）偵辦京華城案期間，曾被收押約4個月，他從到案至審理均認罪，檢方起訴時認為彭振聲明知違法而圖利財團上百億不法利益、敗壞官箴，具體求刑3年、褫奪公權3年。

彭振聲起訴後交保500萬元，他的認罪屢被柯文哲等同案被告及律師質疑「自認沒違法、為何認罪？」還勘驗他偵訊光碟釐清真意。

▲台北市前副市長彭振聲（中）涉犯京華城案，今（19日）到台北地院辯論終結仍認罪，求法官慈悲，給他輕判與緩刑。（圖／記者黃哲民攝）

今年（2025年）7月1日上午，彭振聲剛到北院等開庭，卻驚傳他妻子在高雄墜樓猝逝噩耗，彭當場崩潰哭喊「我是無辜的！」、「檢察官要我的命，檢察官的良心在哪裡啊？」等語。

柯文哲曾說，檢方不滿本案認罪被告邵琇珮證詞鬆動、想追究有無偽證刑責，彭振聲妻子得知此事、擔心丈夫官司而尋短、「是檢察官逼死彭振聲太太」，不料喪妻僅約百日，彭又遭逢喪母之痛，他出庭自嘆是全案最慘被告，不想多講，但彭始終沒翻供。

全案今進入第5天言詞辯論程序，輪到彭振聲答辯，他維持認罪，自述來自高雄甲仙鄉下，在高雄市府擔任公職，從王玉雲市長做到陳菊市長時代離職，2014年通過柯文哲海選，到台北市府任職8年（按：工務局長再升任副市長），做了很多事，包括忠孝橋拆除、設立公車專用道等。

彭振聲自詡50年公職、盡心盡力為國做事，退休時獲頒行政院特殊貢獻獎，他謝謝國家肯定，但這個案子（京華城案）「我對不起我太太」，太太煩惱他的官司而得憂鬱症、就走了，不到百日，中風40多年的媽媽也過世。

彭振聲說，太太的死，是他最沉痛的事，太太嫁給他、為家庭服務一生，到頭來「很悲慘地走了」，他對太太很抱歉、很感傷，至今心情還不平靜。

彭自比三等國民：「等吃、等睡、等死」，只因想讓兒子看到爸爸還在，所以活著，他為自己在京華城案的疏忽認罪，但他從沒跟沈慶京有犯意聯絡，也非惡意涉案，希望法官量刑給他特別考量，讓他已經70幾歲的人生，不要再受苦。

律師團盡力為彭振聲求減刑，包括爭取情堪憫恕，說彭「誠意悔悟、主動認錯」，檢方起訴也肯定彭「行為尚有底線，非予取予求」，建請判刑2年以下，並准許緩刑。

律師團聲稱本案是遇過最悲傷的辯護個案，彭妻猝逝當天上午，彭吃完妻子親手做的早餐出門，沒想到竟是永別，如同清代詞人納蘭性德悼念亡妻的《浣溪紗》：「當時只道是尋常」，卻是最後一次見面。

彭振聲聞言拭淚，強自鎮定。律師團再引用1980年代詩人顧城寫的《一代人》：「黑夜給了我黑色的眼睛，我卻用它尋找光明」，建請合議庭以智慧與慈悲，考量彭「不是那麼沒有值得同情之處」，彭的最後陳述，再求審判長基於慈悲心、「給我較輕處分」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995