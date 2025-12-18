　
社會 社會焦點 保障人權

京華城案一審宣判日期出爐　張志澄涉行賄明年3／26判決

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理柯文哲等人所涉京華城等案，11名被告中，威京集團財務經理張志澄所涉行賄案情率先辯論終結，審判長江俊彥諭知，訂於明年（2026年）3月26日下午2點30分宣判。

▲▼威京集團財務經理張志澄18日在京華城案11名被告中率先辯結，台北地院一審訂於2026年3月26日宣判。（圖／記者黃哲民攝）

▲威京集團財務經理張志澄18日在京華城案11名被告中率先辯結，台北地院一審訂於2026年3月26日宣判。（圖／記者黃哲民攝）

至於柯文哲等10名被告是否同日宣判？審判長沒明說，但一般預料，張志澄所涉案情與沈慶京綁定，沈在此部分又與柯有共謀關係，全案應會同時判決。

檢方指控張志澄在京華城案中，參與沈慶京2020年3月以7個人頭、共捐210萬元政治獻金給台灣民眾黨過程，檢方認為此舉不僅感謝柯文哲將京華城基準容積率從392%恢復為560%，並討好柯續助京華城爭取12萬0284平方公尺允建樓地板面積，等於變相行賄，張事後因有功獲發獎金，涉犯行賄罪嫌。

▲▼台北地院今（18日）審理京華城等案，進入第4天言詞辯論程序，柯文哲、沈慶京與應曉薇等被告出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲威京集團主席沈慶京涉犯京華城案，18日到台北地院出庭，他已完成個人答辯程序。（圖／記者黃哲民攝）

全案從本周一（15日）起進行言詞辯論程序，張志澄輪到第3棒，今下午2點起答辯，他始終不認罪，堅稱聽從集團主席沈慶京之命辦理政治獻金捐獻，不知有賄賂之意，他不認識應曉薇與建管官員，也從沒參與京華城爭取560%、120284等事項。

審判長諭知，張志澄所涉案情單純，針對事實與法律完成答辯後，直接進行量刑與沒收辯論，張志澄請求「判我無罪」，也沒做最後陳述，辯護律師指出行賄的人怎會有犯罪所得，張所領獎金跟本案無關、不構成沒收對象。檢方指張男偵審供述相同，維持起訴時求處適當之刑的主張。

▲▼台北地院今（18日）審理京華城等案，進入第4天言詞辯論程序，柯文哲、沈慶京與應曉薇等被告出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲柯文哲已完成京華城案個人答辯程序，18日仍到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

張志澄辯結後獲准先離開，不必再出席一審後續審理程序。媒體問他打了1年官司、身心很煎熬，辯結後有無想表達，他僅點頭說「謝謝」，希望能判無罪。

第4棒答辯被告為應曉薇的無給職顧問吳順民，希望也能在今天辯結，審判長先前已諭知，若今天時間不夠、應曉薇無法進行答辯程序，將挪到下周二（23日）下午續審，仍希望如期在下周三（24日）全案辯結，但已預留本月26日到31日共4個工作天備用。

12/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
461 1 8866 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

