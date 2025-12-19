30年了還是只有金酒！議員質疑金門產業結構　要求5年內改善

▲議員李養生張雲量為金門產業結構獻策。(圖／記者鄭逢時攝)

記者鄭逢時／金門報導

金門縣議會今日進行縣政總質詢議程，議員張雲量、李養生聯合質詢副縣長李文良，質疑金門長期產業結構單一化是個警訊，金門30年前只有金酒這個產業，直到現在還是只有金酒，質疑金門縣政府讓產業缺乏多元發展。

對此，李文良回應，金門產業單一化已經是長年存在的狀況，縣府也會設法讓金門的產業更多元化，對此，李養生要求李文良承諾在五年內改善產業結構，李文良則回應，產業結構要在五年內改變是不可能的，只能按部就班的逐步改善。

李養生表示，金門目前的產業狀態是台灣企業不來投資、大陸資金不能來投資、外國企業不敢來投資的狀態，應該引用新加坡當時用淡馬錫基金鳳凰巢理論，為新加坡投入第一桶金，引爆新加坡後來的經濟發展，而金門需要以公民企業來扮演第一桶金來為金門經濟發展注入活水。李文良則回應，這要看公民企業的定義是什麼了。李養生則指出，公民企業投資者由人民、企業、政府，三方共同出資組成。並提出鳳凰巢不築好，鳳凰不會自己來，只會吸引短線投資者。要金門縣政府好好建構金門的產業結構。

質詢過程中，李養生及張雲量也指出金門BOT招商的根本問題在於，投資人的結構錯置，而政府在進行招商過程當中也誤判，將公開招標認定等於產業發展的狀態，導致BOT招商頻頻失靈，最終留下爛攤子。他直言目前需求端根本不存在，縣府卻要求市場自行成長。而縣府只願意做「出題者」，而不願做共同投資者。他強調，唯有改變投資人結構並建立正確的退場機制，金門產業才能真正邁向國際化並永續發展。