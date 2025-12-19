陸客金門飲酒聚餐突倒下！27分鐘CPR「3度救回心跳」　送醫仍不治

▲陸客飲酒突感不適，3度救回送醫仍不治。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣烈嶼鄉昨（18）日晚間發生一起陸客用餐期間突發狀況。一名約60歲的林姓男子，當晚在烈嶼鄉某餐廳與友人飲酒用餐時，突然感到身體不適，隨即昏迷倒地，友人見狀立刻通報119求助。

烈嶼分隊救護人員於晚間8時46分趕抵現場，發現林男已呈現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，隨即展開緊急救護並請求支援。救護人員現場實施高品質心肺復甦術（CPR），並給予多次藥物處置，成功讓患者一度恢復心跳。隨後送醫途中，林男再度發生心跳停止，救護人員在救護車上持續搶救，歷經三次心跳停止與三次恢復，整體CPR時間約27分鐘，並完成靜脈給藥處置，全力爭取生機。

林男送抵醫院後仍持續接受治療，惟經醫療團隊搶救後，於今（19）日清晨宣告不治。金城分局表示，已接獲醫院通報，初步了解為用餐期間突發身體不適導致的意外死亡案件。

警方已依程序完成相關調查，並通報金門縣政府觀光處大陸事務科，協助死者家屬後續來金事宜，另將報請金門地檢署進行司法相驗，以進一步釐清確切死因。警方也呼籲，民眾若出現胸悶、頭暈等不適症狀，應立即停止飲酒並及早就醫，避免憾事發生。