盼離島管制鬆綁！洪允典率金門府會奔立院　爭取離島條例修法

▲ 金門縣府會參與爭取離島建設條例修法人員合影 。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣議會第八屆第六次定期會今(18)日進行縣政總質詢，議長洪允典會議中展示他率同金門府會前往立法院拜會韓國瑜及國民黨、民眾黨、民進黨等三個立院黨團，爭取離島建設條例的過程，洪允典表示，這個案子目前已經完成一讀程序，接下來就要進行二讀表決，等到二讀表決後，就可以大勢底定成為引領金門未來的方向，他也很感謝過程中，各位議員同仁及府會團隊的配合與努力，期望這個案子通過後帶給金門欣欣向榮的未來。

本案源起於金門縣議會在第十五次臨時會，全體18位議員一致通過「金門、馬祖、澎湖三離島共同推動《離島建設條例》修法建議案」，並正式函請立法院審慎研議。為爭取中央支持，議長洪允典於11月20、21日率領金門府會團隊，偕同副縣長李文良前往立法院，拜會院長韓國瑜，並與國民黨、民眾黨及民進黨三大黨團逐一溝通，說明修法的迫切性，盼中央正視離島長年累積的結構性問題。

洪允典指出，《離島建設條例》施行多年，但相關法規多以本島為思維，未能因地制宜，導致金門、馬祖與澎湖在經濟、建設與制度面長期受限。金門歷經戰地政務與長期軍事管制，為國家安全付出重大代價，如今角色已轉型為兩岸交流門戶，卻仍受舊制度掣肘，發展動能難以伸展，對離島居民並不公平。

此次修法建議聚焦四大方向，包括解決戰地政務遺留的土地問題、放寬不合時宜的中央法規以提升治理彈性、由中央承擔高成本的重大公共建設責任，以及推動設置「自由貿易示範區」，透過關務、稅制與法規鬆綁，吸引產業與國際人才進駐，帶動離島經濟升級。

洪允典強調，修法並非爭取特權，而是落實憲法保障離島居民權益，讓政策從「補助思維」走向「發展願景」。金門縣議會也呼籲立法院儘速完成修法，讓離島真正擁有與本島相當的發展條件，為金馬澎開啟嶄新的離島新時代。