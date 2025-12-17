　
地方 地方焦點

近億轉運站挨轟！　洪允典現勘開轟：公務員要有良心

▲▼金門議長洪允典現勘烈嶼鄉旅服轉運中心暨大橋展示館新建工程。（圖／記者鄭逢時攝）

▲金門議長洪允典批評烈嶼轉運站工程不符實際需求，反而增加民眾不便。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時、董美琪／金門報導

金門縣議會議長洪允典今（17）日前往烈嶼鄉，實地了解「金門縣烈嶼鄉旅服轉運中心暨大橋展示館新建工程」進度。他在現場直言，該案規劃方向令人費解，不僅難以回應實際交通需求，反而可能增加民眾使用不便，近億元公共經費恐流於形式，質疑工程必要性。

洪允典指出，該轉運站原本設計構想，是要求大金門車輛於此轉乘電瓶車再進入小金門，但實際運作並不切合民眾需求，「民眾辛苦開車過來，卻還要在這裡等候、換車，完全不合理」。他也提到，近期工程定位又轉為展示與形象用途，功能一再調整，讓人更加難以理解興建目的。

在向觀光處長許績鑫詢問後得知，該工程總經費高達9,600多萬元，洪允典當場直言，預算投入龐大卻看不到具體效益，反問相關單位為何不將資源優先投入更具公共價值的建設。他強調，公共預算應用在真正「能用、好用」的地方，而非僅止於外觀或象徵性設施。

洪允典進一步要求觀光處全面檢視工程效益，評估是否有停工、縮減內容，甚至解約的必要，並建議將可回收的預算轉投入道路改善或其他急迫建設。他也語重心長表示，公務人員無論職務高低，都應以良心為依歸，避免在缺乏實質意義的計畫中消耗公帑。

金門觀光處「放生」交通告示標線？議員怒轟：危害行人安全

金門觀光處「放生」交通告示標線？議員怒轟：危害行人安全

金門縣議會第八屆第六次定期會今（16）日進行縣政總質詢議程，由於金湖鎮太武山延平郡王觀兵奕棋處路段未設置護欄、北鎮廟往金城車站路段未設置告示牌、古城國小周邊未劃設斑馬線、西海路到宏坡陶瓷場路段附近告示牌設置也未完善，議員石永城質詢觀光處長許績鑫時提出質疑，並指出設置不足「萬一遊客在拍照的時候掉下去還要向縣政府請求賠償」，而民眾因告示標線不清而誤闖、慘遭警方開單，形同觀光處在「為難老百姓」。

廈門金酒告輸「旺大順」！　議員洪成發憂心大陸市場佈局蒙陰影

廈門金酒告輸「旺大順」！　議員洪成發憂心大陸市場佈局蒙陰影

觀光名義打黑工！陸客金門工地現形

觀光名義打黑工！陸客金門工地現形

「不要亂花錢」　金門議員送縣長小豬撲滿

「不要亂花錢」　金門議員送縣長小豬撲滿

金縣府官員遭質疑工作態度消極 蔡水游：縣長唸佛又不連任導致

金縣府官員遭質疑工作態度消極 蔡水游：縣長唸佛又不連任導致

金門

