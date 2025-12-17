近億轉運站挨轟！　洪允典現勘開轟：公務員要有良心

▲金門議長洪允典批評烈嶼轉運站工程不符實際需求，反而增加民眾不便。（圖／記者鄭逢時攝）



記者鄭逢時、董美琪／金門報導

金門縣議會議長洪允典今（17）日前往烈嶼鄉，實地了解「金門縣烈嶼鄉旅服轉運中心暨大橋展示館新建工程」進度。他在現場直言，該案規劃方向令人費解，不僅難以回應實際交通需求，反而可能增加民眾使用不便，近億元公共經費恐流於形式，質疑工程必要性。

洪允典指出，該轉運站原本設計構想，是要求大金門車輛於此轉乘電瓶車再進入小金門，但實際運作並不切合民眾需求，「民眾辛苦開車過來，卻還要在這裡等候、換車，完全不合理」。他也提到，近期工程定位又轉為展示與形象用途，功能一再調整，讓人更加難以理解興建目的。

在向觀光處長許績鑫詢問後得知，該工程總經費高達9,600多萬元，洪允典當場直言，預算投入龐大卻看不到具體效益，反問相關單位為何不將資源優先投入更具公共價值的建設。他強調，公共預算應用在真正「能用、好用」的地方，而非僅止於外觀或象徵性設施。

洪允典進一步要求觀光處全面檢視工程效益，評估是否有停工、縮減內容，甚至解約的必要，並建議將可回收的預算轉投入道路改善或其他急迫建設。他也語重心長表示，公務人員無論職務高低，都應以良心為依歸，避免在缺乏實質意義的計畫中消耗公帑。