中國海警闖金門禁限制水域！海巡近迫攔阻　強勢驅離4船

▲海巡近迫攔阻強勢驅離中國海警船 。（圖／海巡署金馬澎分署提供）

記者鄭逢時／金門報導

中國海警再度對金門周邊海域採取挑釁行動。海巡署金馬澎分署指出，昨（18）日下午於金門南方海域偵獲中國海警船編隊異常集結，隨後更跨越限制水域線，闖入我國金門禁止水域，海巡單位立即啟動應處機制，以實際行動捍衛海域主權。

金馬澎分署所屬第十二巡防區表示，18日中午12時許即透過情監偵系統掌握中國海警船於大帽山南方外圍水域動態，研判有進一步行動可能，隨即調派巡防艇提前於金門南方海域部署警戒。至下午14時52分，中國海警「14605」、「14515」、「14606」及「14609」等4艘船隻，以一路縱隊方式自翟山南方航向金門，並進入限制水域，持續朝禁止水域推進。

面對中國海警無視警告、執意航入我方禁止水域，海巡署即刻由預置巡防艇前出應對，採取「船艏壓迫」與近距離操船方式，阻斷其航線，並透過中、英文無線電廣播嚴正要求對方轉向離開。過程中，海巡人員以專業、克制但堅定的方式全程監控與拒止，成功阻止對方進一步深入。

在海巡強力攔阻下，該4艘中國海警船最終於下午16時17分轉向，航離金門限制水域，事件未進一步擴大。

海巡署強調，中國海警此舉已屬惡意升高的灰色地帶襲擾行為，嚴重影響區域和平與穩定，對此予以嚴厲譴責。未來將持續強化情監偵能量，精準掌握中國公務船動態，依侵擾態樣彈性提升應對強度，全力守護國家主權與海域安全，確保金門海域秩序不受挑戰。