政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴瑞隆18日召開「大高雄願景系列三」記者會　端出東高雄願景

▲▼ 賴瑞隆18日召開「大高雄願景系列三」記者會，端出東高雄願景 。（圖 賴瑞隆）

▲立委賴瑞隆18日召開「大高雄願景系列三」記者會。（圖／資料照）

政治中心／綜合報導

民進黨高雄市長初選進入倒數階段，各參選人展開最後衝刺。立委賴瑞隆18日召開「大高雄願景系列三」記者會，端出東高雄願景，現場產官學界正面肯定接班氣勢。其中，自卸任後鮮少公開在政治場合露面的兩位前農委會主委曹啟鴻、陳吉仲，更罕見現身同台力挺，在高雄政壇引發高度關注。

觀察人士指出，曹啟鴻與陳吉仲分別具有不同政治脈絡，兩人卸任後相對低調，此次連袂為賴瑞隆站台；一方面展現其長期推動產業發展的努力獲得肯定，另一方面也顯示賴瑞隆超越派系的凝聚力。

▲▼ 賴瑞隆18日召開「大高雄願景系列三」記者會，端出東高雄願景 。（圖 賴瑞隆）

曹啟鴻被黨內視為新系重要前輩，但其提拔後進向來不分派系、只看能力，深獲黨內外敬重，被譽為「公道伯」。曹在致詞時提到，賴瑞隆在立法院經濟委員會，對農業預算及基層需求的協助不遺餘力，且以高屏區域治理的高度擘劃東高雄政見，展現出前瞻遠見，相信一定能成為最優秀市長；此番說法也被解讀為對賴瑞隆能力的高度肯定及政策背書。

另一邊，出身農家的陳吉仲以農政改革形象著稱。賴瑞隆出身菜市場，而陳吉仲是農民子弟，同樣出身基層，並在公部門歷練多年，兩人在成長背景具有高度共鳴。

▲▼ 賴瑞隆18日召開「大高雄願景系列三」記者會，端出東高雄願景 。（圖 賴瑞隆）

觀察人士指出，能夠同時獲得兩位小英總統時期的農委會主委公開站台，顯示賴瑞隆理性、專業的形象，亦呈現長期深耕基層、擘劃願景，一步一腳印的方式獲得百工百業的極高期待與肯定。

觀察人士分析，隨著選情進入倒數，賴瑞隆仍持續以政見爭取支持，而東高雄記者會亦完成對高雄各區的政策拼圖。外界解讀，賴瑞隆已將初選的主軸回歸到「誰最有能力擔任市長」的本質，凸顯其選戰策略跳脫一般動員層次。

擁有多年市府政務官歷練、問政表現備受肯定的賴瑞隆，持續亮出市長級政見並拉高治理高度，進一步凝聚綠營支持者信心。後續能否在初選中爭取多數選民支持、脫穎而出；港都百里侯之戰已成為全國矚目焦點。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

賴瑞隆高雄市長初選農委會東高雄民進黨初選

