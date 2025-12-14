府院擬不副署不公布財劃法　綠委：立院可提倒閣、賴清德能解散國會

▲總統賴清德與行政院長卓榮泰。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

傳府院高層已拍板，對藍白二修的《財劃法》採「不副署、不公布」，總統賴清德與行政院長卓榮泰明（15日）將對外說明，引發藍白跳腳。綠委王定宇今（14日）表示，立法院也可以依照《憲法》授予的權力，過半數表決通過對行政院長的不信任案，如果總統選擇被動解散國會，讓人民用選票決定誰才是民意支持的多數，台灣人民才是最後的裁判者。綠委蘇巧慧、賴瑞隆也表達支持政府窮盡一切方式來對抗藍白違憲立法。

綠委王定宇透過臉書表示，依照《憲法》制度，處理現在的立法亂象，用法律授予的權力，去對抗毀憲亂政的嚴重失衡。立法院通過的案子，行政院長可以依照《憲法》不副署，該案便無法生效。

王定宇指出，立法院同樣也可以依照《憲法》授予的權力，過半數表決通過對行政院長的不信任案。這時，總統同樣也是依照《憲法》賦予的權力，可以被動採取更換行政院長或是解散國會進行改選。

王定宇說，如果總統選擇解散國會，人民依照《憲法》賦予的權力，用選票決定誰才是民意支持的多數，台灣人民才是最後的裁判者，這就是台灣民主憲政運作的方式！

綠委蘇巧慧認為，面對立法院現在這麼多的重大爭議法案，在憲法法庭被癱瘓的狀態下，支持行政院在《憲法》規定的前提，做任何應該要做的因應對策。本周賴清德也召集所有黨籍立委開會討論，「我們會支持行政院推出的任何方式」，希望行政院能夠因應《憲法》規定之下，窮盡一切方式來對抗藍白這種違憲違法的立法。

綠委許智傑表示，失控的藍白國會，架空行政、司法、監察權，把國會權力擴充到無限大，引發憲政危機，行政權也該有相對應的手段，撥亂反正，而非讓國會為所欲為；因此黨內有許多討論，未來「不副署」確實是可以考慮的選項。

綠委賴瑞隆也指出，藍白版《財劃法》重北輕南、重藍輕綠，讓台北增加400多億，是全台最多；高雄損失了200多億，使南北差距更加擴大、區域均衡發展也更加不公。對於違憲的《財劃法》，他認為政府要窮盡一切方法來阻止，因此支持政府以不副署方式阻止《財劃法》，避免高雄等南部縣市的財政損失持續擴大。