一票護航賴瑞隆　Cheap毛骨悚然：把「霸凌、恐嚇」稱為摩擦

▲民進黨立委賴瑞隆。（圖／記者陳煥丞攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

表態角逐民進黨高雄市長提名的綠委賴瑞隆家人疑涉校園霸凌，引發社會關注，事件持續延燒，賴瑞隆7日下午召開記者會再度道歉。對此，百萬網紅Cheap忍不住表示，不少人把某起校園事件淡化成「小孩子打鬧」、甚至替加害者護航，讓他直呼「太難看」。

Cheap在粉專發文，開頭直呼毛骨悚然，「一堆人說這只是『小孩子打鬧』或『調皮』，護航得也太難看了吧！」認為圍堵比動手更可怕，「一般的霸凌，如胖虎欺負大雄，頂多是情緒失控推打，打完就散了，但『堵在廁所門口10幾分鐘』是帶有支配與恐懼的刻意行為。」對一個小女生來說，這樣的情境有多可怕，可想而知。

他更指出語言暴力的問題，小孩吵架頂多說「不跟你玩」，但這名加害者卻放話，「出來就打死你。」Cheap質疑，這代表孩子認知裡把暴力當成合理手段，「這通常只會出現在 89 家庭，怎麼會出現在菁英階級？」

Cheap 也提到「連續性」的可怕之處，因為這不是單一事件，而是三起不同受害者的踢人、辱罵、堵人行為。他直指，「暴力已經成為他的習慣性社交。」並形容像《哆啦A夢》裡的胖虎，因為家長與環境姑息，就會讓孩子誤以為「沒人敢動我、我是對的」。

最後，他點名賴瑞隆把事件稱作「摩擦」最令人不安，「毛骨悚然的不只是小朋友行為失控，還有把霸凌、堵人、恐嚇輕描淡寫。」並質疑若這樣的人日後真的當選市長，是否也會在重大事故中用同樣方式迴避責任。