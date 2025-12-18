不是全紅嬋！世界泳聯宣布「2025最佳女跳水選手」…單項勝率100%





▲世界泳聯宣布2025最佳女跳水員陳芋汐。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

隨著2025國際跳水賽季落下帷幕，世界泳聯（World Aquatics）按照慣例宣布今年最佳選手。其中女選手中，去年由「全紅嬋」獲得最佳女跳水運動員，無奈今年全紅嬋因傷勢，缺席下半年的賽事，成績未能獲得此殊榮。

綜合陸媒報導，世界泳聯17日宣布，2025年最佳女子跳水運動員，由20歲的中國跳水隊選手陳芋汐獲得。陳芋汐在今年賽事中（包含中國國內）一共拿下14面金牌，單人雙人勝率100%，實至名歸，同時這也是她首次獲得此榮譽。

▲▼全紅嬋陳芋汐今年五月搭檔，奪下世界泳聯跳水世界杯總決賽女子雙人10公尺跳台冠軍。（圖／翻攝自微博）

多家媒體稱陳芋汐為全年不敗的「金牌收割機」，創下世錦賽單人10公尺跳台史無前例的「四連冠」。世界泳聯評論，她在女子10公尺跳台項目樹立全球標竿，延續中國隊對該獎項的壟斷地位。

陳芋汐今年在國際賽事上表現亮眼，包括，世界錦標賽三冠王，7月新加坡世錦賽包辦女子單人10公尺跳台（430.50分斷層奪冠）、雙人10公尺跳台（搭檔掌敏潔）、混合團體三項冠軍；世界盃橫掃七金，包辦兩站分站賽及超級總決賽女子單人10公尺跳台冠軍，同時拿下雙人跳台與混合團體金牌。





▲陳芋汐今年一共獲得14面金牌。（圖／翻攝自微博，上同）

陳芋汐年度金牌總量包含，全年國際賽獲4面女單金牌、2面女雙金牌、4面團體金牌，合計10冠；若計入中國國內賽事（全運會單雙人金牌等），總金牌數達14面。

公開資料顯示，憑藉年度表現，陳芋汐成為2026年勞倫斯世界體育獎「最佳女運動員」提名中唯一中國選手，躋身全球頂尖運動員行列。