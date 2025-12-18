　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

不是全紅嬋！世界泳聯宣布「2025最佳女跳水選手」…單項勝率100%

▲世界泳聯宣布2025最佳女跳水員陳芋汐。（圖／翻攝自微博）

▲世界泳聯宣布2025最佳女跳水員陳芋汐。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

隨著2025國際跳水賽季落下帷幕，世界泳聯（World Aquatics）按照慣例宣布今年最佳選手。其中女選手中，去年由「全紅嬋」獲得最佳女跳水運動員，無奈今年全紅嬋因傷勢，缺席下半年的賽事，成績未能獲得此殊榮。

綜合陸媒報導，世界泳聯17日宣布，2025年最佳女子跳水運動員，由20歲的中國跳水隊選手陳芋汐獲得。陳芋汐在今年賽事中（包含中國國內）一共拿下14面金牌，單人雙人勝率100%，實至名歸，同時這也是她首次獲得此榮譽。

▲▼全紅嬋陳芋汐今年五月搭檔，奪下世界泳聯跳水世界杯總決賽女子雙人10公尺跳台冠軍。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋陳芋汐今年五月搭檔，奪下世界泳聯跳水世界杯總決賽女子雙人10公尺跳台冠軍。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋陳芋汐今年五月搭檔，奪下世界泳聯跳水世界杯總決賽女子雙人10公尺跳台冠軍。（圖／翻攝自微博）

多家媒體稱陳芋汐為全年不敗的「金牌收割機」，創下世錦賽單人10公尺跳台史無前例的「四連冠」。世界泳聯評論，她在女子10公尺跳台項目樹立全球標竿，延續中國隊對該獎項的壟斷地位。

陳芋汐今年在國際賽事上表現亮眼，包括，世界錦標賽三冠王，7月新加坡世錦賽包辦女子單人10公尺跳台（430.50分斷層奪冠）、雙人10公尺跳台（搭檔掌敏潔）、混合團體三項冠軍；世界盃橫掃七金，包辦兩站分站賽及超級總決賽女子單人10公尺跳台冠軍，同時拿下雙人跳台與混合團體金牌。

▲陳芋汐今年一共獲得14面金牌。（圖／翻攝自微博）

▲▼世界泳聯宣布2025最佳女跳水員陳芋汐。（圖／翻攝自微博）

▲▼世界泳聯宣布2025最佳女跳水員陳芋汐。（圖／翻攝自微博）

▲▼世界泳聯宣布2025最佳女跳水員陳芋汐。（圖／翻攝自微博）

▲▼世界泳聯宣布2025最佳女跳水員陳芋汐。（圖／翻攝自微博）

▲陳芋汐今年一共獲得14面金牌。（圖／翻攝自微博，上同）

陳芋汐年度金牌總量包含，全年國際賽獲4面女單金牌、2面女雙金牌、4面團體金牌，合計10冠；若計入中國國內賽事（全運會單雙人金牌等），總金牌數達14面。

公開資料顯示，憑藉年度表現，陳芋汐成為2026年勞倫斯世界體育獎「最佳女運動員」提名中唯一中國選手，躋身全球頂尖運動員行列。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
461 1 8866 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「男友哭得比我們傷心」23歲女母淚崩：為什麼要把我女兒奪走
恐怖畫面曝！母子被夾1死1傷　暴衝婦低頭不語移送
快訊／知名車商「超巨招牌」突砸落　整排汽機車慘毀
台灣網美穿囚服現身！　遭法官訓斥：我講話妳閉嘴
23歲女「遺體碎裂」花15小時修復！　殯葬業者嘆：慘不忍睹

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

30歲陸「健美冠軍」突猝死　友人嘆：生前得流感，仍做高強度訓練

53億私募基金「離奇失蹤」　浙江優策遭「史上最高」重罰1.57億

不是全紅嬋！世界泳聯宣布「2025最佳女跳水選手」…單項勝率100%

陸發現新礦物命名「金秀礦」　「鎳鉍硫銻砷」晶體重新排列結晶而成

海南封關首日！三亞海灘現金髮碧眼俄羅斯遊客　廣播改雙語循環播

陸16歲「烤雞少年」爆紅！單日最高紀錄300隻　自豪每月已能補貼家用

悼念宏福苑重大火災事故罹難者　香港取消維港跨年煙火

海南自貿港啟動！74％商品零關稅　境內關外模式吸引外資進駐

苦行僧鍛鍊「30歲健美8連冠」猝死　傳心臟有問題

黎智英之女對父親判決痛心　批香港法治遭破壞

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

30歲陸「健美冠軍」突猝死　友人嘆：生前得流感，仍做高強度訓練

53億私募基金「離奇失蹤」　浙江優策遭「史上最高」重罰1.57億

不是全紅嬋！世界泳聯宣布「2025最佳女跳水選手」…單項勝率100%

陸發現新礦物命名「金秀礦」　「鎳鉍硫銻砷」晶體重新排列結晶而成

海南封關首日！三亞海灘現金髮碧眼俄羅斯遊客　廣播改雙語循環播

陸16歲「烤雞少年」爆紅！單日最高紀錄300隻　自豪每月已能補貼家用

悼念宏福苑重大火災事故罹難者　香港取消維港跨年煙火

海南自貿港啟動！74％商品零關稅　境內關外模式吸引外資進駐

苦行僧鍛鍊「30歲健美8連冠」猝死　傳心臟有問題

黎智英之女對父親判決痛心　批香港法治遭破壞

台灣加購82套海馬士多管火箭系統　籌獲將達111套

澎湖馬公2天車禍2死！19歲男開BMW追撞機車　女騎士傷重不治

彰化「送肉粽」跨4村莊太緊張　神明指示「5km↓1km」路線曝光

北斗剛需盤買氣轉向　貸款成數成最大痛點　

手沖、杯測拚實力！　崑山科大餐飲系金爵獎國際賽奪1金2銅

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

快訊／台股收盤下跌56.64點　台積電持平至1430

藍白批毀憲亂政　民進黨：修法護航貪腐、掏空國家才是破壞民主元兇

賴佩霞洋女婿病逝...攜小女兒返台療傷：台灣始終是心靈的歸屬

行政院修《國安法》　退休軍公教危害國家一審有罪月退就砍半

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

大陸熱門新聞

女穿「光腿神器」竟送急診！專家警告

陸16歲「烤雞少年」爆紅！單日最高紀錄300隻 自豪每月已能補貼家用

苦行僧鍛鍊「30歲健美8連冠」猝死　傳心臟有問題

不是全紅嬋！世界泳聯宣布2025最佳女跳水員

海南封關首日！三亞海灘現金髮碧眼俄羅斯遊客 廣播改雙語循環播

黎智英之女對父親判決痛心　批香港法治遭破壞

又輸了！中國桌球男單WTT「痛失5連霸」

美妝網紅替家還債百萬爆紅　真身竟是「腦麻女孩」

冰雪大世界開園！521m超級冰滑梯登場

陸發現新礦物命名「金秀礦」 「鎳鉍硫銻砷」晶體重新排列結晶而成

發展AI產業成各國顯學　卓桐華：台灣不能只做代工

婚禮當天墜樓　陸28歲女：催婚7年抗爭無效

悼念宏福苑重大火災事故罹難者 香港取消維港跨年煙火

關起門罵日本！陸外交部約見東南亞國家大使

更多熱門

相關新聞

猛！亞帕青中華隊掃13金歷史最佳

猛！亞帕青中華隊掃13金歷史最佳

2025年第5屆杜拜亞洲帕拉青年運動會（下稱亞帕青）代表團於12月14日帶著13金14銀13銅的佳績榮耀返國，運動部今（15）日特別舉辦返國餐會，慰勉選手的精彩表現及後勤支援團隊的辛勞，運動部李洋部長、鄭世忠政務次長、代表團張雷鳴副團長及張富貴代理秘書長等共同出席，感謝所有選手、教練及後勤支援團隊的努力。

陸亞運「三金王」舉報訓練基地「領導」討獎金 雲南體育局：處理中

陸亞運「三金王」舉報訓練基地「領導」討獎金 雲南體育局：處理中

從挫敗到亞洲金牌！南分署打造金牌漆作國手

從挫敗到亞洲金牌！南分署打造金牌漆作國手

她嘆：和全紅嬋與陳芋汐生在同時代就是悲劇

她嘆：和全紅嬋與陳芋汐生在同時代就是悲劇

台灣第一YTR參加世錦賽　嘆政治因素只拿第4

台灣第一YTR參加世錦賽　嘆政治因素只拿第4

關鍵字：

陳芋汐跳水金牌世錦賽世界泳聯全紅嬋

讀者迴響

熱門新聞

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

工程師入珠討好女友　「第一次」就悲劇分手

快訊／Energy書偉辣妻懷孕了！

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

他30年前慧眼挖掘大學生出道「最後成大咖天王」

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠

微波爐服役45年光榮退伍！釣出廠商回應

涼糕哥再度惹爭議　民眾爆他切糕未戴口罩

張忠謀早看破！　外媒曝台積電最強秘密

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面