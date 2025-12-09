台灣第一YTR參加世錦賽！嘆因「政治因素」：只拿了第4名

▲奇軒。（圖／記者黃克翔攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

台灣第一位拿下千萬訂閱、鑽石獎牌的YouTuber「奇軒」，過去為圓武打明星夢，搏命當特技演員，曾跳過12樓、被車撞等等。他近日參加世錦賽，賽後感慨發文，這次比了四個項目，但只有一項完整發揮，卻因政治因素只拿第四名，直呼「真的是有史以來最糟糕的一次比賽」，引發話題。

奇軒在粉專貼出影片片段，文中表示，「一團糟，這次世錦賽比了四個項目，其中三項都大失誤，只有這項完整發揮，但政治因素只拿了第四名，真的是有史以來最糟糕的一次比賽。」並失望直嘆這是他最認真準備的一次，「看來以後還是不要太認真好了。」

貼文一出，網友們紛紛留言，有人力挺也有人不解，「三個失誤，然後又扯政治因素？」「看不出哪裡失誤耶」、「一樣的動作只有中華台北被扣分」、「雖然看不懂！但是有努力就很棒」、「最認真準備了還有『三個項大失誤』？那就是準備不足，而且比賽不就是要零失誤嗎？」「好好笑喔 又有門外漢想指導指導了。」

事後，奇軒也在留言處表態，不知道是不是自己用詞錯誤，引來很多好像很懂規則或是完全了解這次比賽狀況的人評論，但他難過的是，自己努力訓練，並且遵守規則去比賽，「但某些大國可以做違規動作，或是失誤不用被扣分而拿到獎牌。」

他認為，留言區多數人不是運動員，沒辦法理解那種花了很多年努力一件事，但因為這樣而讓自己的努力白費的感覺，「比賽最重要的是公平，對吧？」

他也指出，自己累到決定不再回覆留言，「謝謝那些在比賽當下，真正了解規則、願意站出來為我發聲的國際選手們，你們讓我感受到什麼是運動精神與尊重。」

但他也因此感到難過，「有些來自台灣的網友，在不了解真相的情況下，就用質疑和冷嘲熱諷的文字攻擊。這不是我想看到的，也不是我相信的我們的樣子。」他想說的是，人生一定會遇到不公平，多數人選擇沉默或妥協，久而久之，不公平就變成了理所當然。

他自認若是自己實力不夠，會檢討自己、繼續努力，「但當連公平都不存在的時候，我真的不知道該怎麼檢討自己。」不過，最後他強調，會繼續堅持走自己的路，「也希望大家都能為真正的公平與尊重發聲。」