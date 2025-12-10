　
地方 地方焦點

從挫敗到亞洲金牌！南分署打造金牌漆作國手　洪錦瑋刷出世界級手藝

▲洪錦瑋在2025亞洲技能競賽奪下漆作裝潢金牌，展現多年技職訓練成果。（記者林東良翻攝，下同）

▲洪錦瑋在2025亞洲技能競賽奪下漆作裝潢金牌，展現多年技職訓練成果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025亞洲技能競賽日前於台北南港展覽館落幕，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長期培訓的選手洪錦瑋，在「漆作裝潢」職類以穩定表現脫穎而出，勇奪金牌。從早期的鬆散、混亂，到如今成為擁有國際級節奏的金牌國手，他的轉變，是技職訓練、教練陪伴與自我要求交織出的故事。

▲洪錦瑋在2025亞洲技能競賽奪下漆作裝潢金牌，展現多年技職訓練成果。（記者林東良翻攝，下同）

洪錦瑋回憶，自己一開始是「亂到沒救」的那種選手——工具散落、常找不到東西、時間感全無。他曾在國中分區賽拿下青少年組銀牌，但因自信過頭，高一在青年組遭逢慘敗，看著其他人登上頒獎台的那一刻，挫敗像一把刀，切開了他蛻變的起點。
南分署職訓師林裕強，同樣是國手出身，他形容漆作裝潢是一項「每一毫米都不能出錯」的技術，從板材處理、漆面平整、色澤控制到施工節奏，全是專業。第一次看到洪錦瑋的工作台，他的直覺只有一句話：「這樣絕對不可能拿金牌。」
因此，他從最基礎的自律磨起，讓紀律成為肌肉記憶。多年訓練後，如今洪錦瑋的線條銳利、角度一致、漆面平滑得像鏡子，昔日的混亂徹底被磨成奪金刀鋒。

拿下亞洲金牌後，洪錦瑋沒有鬆懈，他把下一階段目標定為「技術本能化」——每個動作都要細膩到不需思考。林裕強提醒，明年國際技能競賽挑戰更大，對手更老練，穩定的心態、紮實的基本功與體能，都是關鍵。

▲洪錦瑋在2025亞洲技能競賽奪下漆作裝潢金牌，展現多年技職訓練成果。（記者林東良翻攝，下同）

為幫助選手站上世界舞台，南分署打造超越產業標準的訓練環境：價值數萬元的孟賽爾色棋、高科技測色儀、能模擬自然光的太陽燈等設備全到位，讓選手能在極限狀態下仍精準判讀色差，將主觀視覺轉化成可量化數據。

然而，比起器材，更重要的是「人」。備戰國際賽是一場與孤獨的長期搏鬥，日復一日盯著牆練習十多小時，壓力累積到會把人壓垮。南分署因此首度引入心理諮商協助，一旁的林裕強也像家人般陪伴。洪錦瑋回憶，最低潮時教練甚至煮一鍋火鍋陪他吃飯聊天，那份溫暖讓他說：「那時候覺得老師好像爸爸。」

漆作裝潢職類也有特殊的傳承文化，歷屆國手雖然早已在業界站穩腳步，仍持續在備賽期間回分署義務陪練、指導，形成選手之間獨有的同溫層支持，成為洪錦瑋走過困境的另一股力量。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，看著洪錦瑋從地方賽一路成長到亞洲金牌，既感動又驕傲。他強調，分署不只是提供訓練空間，更是選手的精神後盾。未來將持續以專業技術培育與全人照顧的方式，協助台灣技職青年在世界舞台發光。

▲洪錦瑋在2025亞洲技能競賽奪下漆作裝潢金牌，展現多年技職訓練成果。（記者林東良翻攝，下同）

此外，南分署115年度第1期待業者職前訓練課程現正招生，報名至115年2月3日止，共22門多元課程。當中最受關注的「漆作風格設計班」，從基礎到浮雕、肌理、石材、清水模等特殊技法皆涵蓋，適合初學者及進階者。課程資訊可至雲嘉南分署官網查詢，或撥06-6985945轉1099洽詢。

香港擊劍名將、巴黎奧運女子重劍金牌得主，被粉絲稱為「微笑女神」的江旻憓宣佈退役後，決定投入公共事務領域，並在昨（7）日香港立法會選舉中，以旅遊界功能界別候選人身份勝出，成功進入政壇。江旻憓表示，將以推動香港旅遊業發展為優先方向，承諾成為業界與政府之間的溝通橋樑，她持加拿大籍護照與跨界參政的經歷，也成為外界關注焦點。

