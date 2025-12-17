　
地方 地方焦點

全國首創　桃園好孕專車明年2月起提供安全座椅

▲桃園好孕專車明年2月起提供安全座椅

▲桃園好孕專車明年2月起提供安全座椅。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政17日於市政會議，針對「115年婦幼友善政策五項優化措施」表示，婦幼發展局持續從實際需求出發，經盤點既有措施後，推出延長好孕專車補助、擴大復興區專車使用範圍、到宅坐月子服務、延續合作商家與藥局優惠，以及好孕專車兒童安全座椅服務等五項優化措施，打造友善、安心的婦幼照顧環境。

張善政表示，考量部分產婦因家庭照顧條件或居住環境，不適合前往坐月子中心，市府自明（115）年1月1日起推出「到宅坐月子服務」，由專業的月子服務員到家中提供照顧、衛教與心理支持。

▲桃園好孕專車明年2月起提供安全座椅

今（114）年12月18日起開始受理申請，凡設籍本市滿180日，已懷孕滿4個月至產後1個月內的不利處境及多胞胎孕產婦可以申請到宅坐月子服務，經媒合成功者，於產後2個月內提供不利處境產婦最高補助120小時、雙胞胎產婦160小時、3胞胎200小時。到宅坐月子服務員的服務內容包括產婦照顧、新生兒育兒指導、簡易家事清潔及月子餐製作等項目，讓每位媽媽都能在熟悉的環境中安心恢復。

張善政也表示，另自明年2月1日起，市府將率全國之先，攜手車隊推出「好孕專車兒童安全座椅服務」，提升幼童乘車安全，讓家長外出接送更加安心。婦幼局長杜慈容補充，市府全國首創的「好孕專車兒童安全座椅服務」，專為保障0至6歲幼童乘車安全而設計。服務對象除「一生好運卡」持卡人外，也擴大至育有0至6歲幼童、父母為桃園市民且持有市民卡的家庭。民眾只需透過智慧市民卡App註冊市民尊榮會員，即可在同一平臺完成叫車及安全座椅需求登記，相關服務預計於115年2月正式啟動。

婦幼局杜局長指出，本服務所提供的兒童安全座椅皆符合國家安全標準，並與新梅衛星車隊及大文山衛星派遣車隊合作，由企業與團體捐贈100臺安全座椅，同時媒合100名司機投入服務。好孕專車市府每趟提供最高250元車資點數補助，兒童安全座椅服務再加碼補助司機300元獎勵金及車隊每趟30元管理費，以鼓勵更多司機加入服務行列，擴大照顧量能。

