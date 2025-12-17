　
社會 社會焦點 保障人權

趁室友泥醉...男大生性侵他女友！硬拗「被騎」判3年2月

▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲桃園鐘姓男大生性侵室友的女友，遭判3年2月徒刑。（示意圖／取自pakutaso）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一名鐘姓男大生和室友阿浩(化名)、室友的女友美美(化名)一起到KTV喝酒夜唱，結束後3人一同回到鐘男和阿浩的學校宿舍，鐘男見阿浩和美美都已泥醉，竟不顧阿浩在旁，對美美性侵得逞，美美醒後憤而報警。全案經桃園地院審理，法官審酌美美表示不接受鐘男緩刑等情，依鐘男犯乘機性交罪，處3年2月徒刑。可上訴。

判決指出，鐘男和阿浩、美美及其他友人於去年8月25日深夜一同到KTV喝酒夜唱，清晨5點結束後，3人一起搭計程車返回鐘男和阿浩的宿舍就寢。鐘男攙扶美美到自己的床上躺下，見阿浩已不省人事，美美也酒醉昏睡，竟趁機侵犯美美，過程中美美被嚇醒，但因泥醉無力反抗，慘遭鐘男性侵得逞。事後美美報警提告，鐘男受偵查時，竟還辯稱是美美騎在自己身上，案發之初並無悔意，直到審理時才坦承犯行，鐘男的律師則請求法官減刑。

法官審理，認為案發時美美和男友處於同一空間，可想像美美驚覺遭鐘男性侵時，心理一定蒙受巨大的羞恥感及恐懼，造成美美身心重創，且美美在審理時也表示不接受鐘男緩刑，因此無法依刑法59條情堪憫恕替鐘男減刑。不過審酌鐘男後來坦承犯行且有賠償意願，雖沒有達成調解，但確實有悔悟及彌補美美之意，犯後態度尚非惡劣，另兼衡鐘目前為大三學生、打工月收2萬餘元等情，依鐘男犯乘機性交罪處3年2月徒刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

