　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

10年4度酒駕被抓！賴帳「18萬罰單」公寓被查封　男嚇傻分8期繳清

▲林男得知新購入的公寓將被查封，急忙分期付款繳清欠款，終於保住房子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲林男得知新購入的公寓將被查封，急忙分期付款繳清欠款，終於保住房子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、葉品辰／桃園報導

桃園一名37歲林姓男子因10年內4次酒後騎車，遭北市交通事件裁決所開罰18萬元，但他遲遲未繳，今年3月案件移送行政執行署桃園分署後，執行人員僅從其金融帳戶中扣到275元，隨即依法查封他去年剛購入的龜山公寓。林男收到查封通知後大驚失色，連忙現身求情，強調房子才住一年，拜託不要拍賣，並分8期繳清欠款，順利保住房產。

據了解，事件發生於2024年9月，林男騎車行經台北市北投大度路三段遭攔檢，酒測值超過法定標準，加上已是10年內至少第四次酒駕，依規定被重罰18萬元；但他逾期未繳，罰單轉由桃園分署執行。分署先扣押金融帳戶卻僅得275元，進一步調查才發現他剛在桃園龜山購入新公寓，因而依法查封並寄發公文。林男收到後相當緊張，立即向分署提出願分8期繳納，以求保住房子。

桃園分署表示，林男自5月起按期繳款，並於本月8日全數繳清18萬元，成功解除查封。為避免他再因酒駕害己害人，分署也主動提供酒癮治療資訊，若他有意願將協助轉介專業機構。分署強調，違反「五打七安」政策的案件將持續強力執行，提醒民眾勿酒駕，收到裁罰單務必準時繳納，以免欠款遭移送後面臨扣押甚至拍賣財產的後果。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
455 2 3067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
阮經天爆赴韓「找小20歲女友」　私下真實互動全被拍
快訊／新北21歲裝潢工午休後「找不到人」　頭顱破裂慘死
獨／賴清德明邀51位綠委便當會　擬討論爭議法案攻防、副署爭議
曾豪駒赴MLB談徵召細節　經典賽43人名單「全員點頭」
賴佩霞女婿「換心失敗」逝世！　她憤怒哽咽：這麼好的年輕人
政院拍板人工生殖法　對象擴大女性同婚、單身婦女
余天罹攝護腺癌　胡瓜震驚「看一次少一次」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

31歲俄羅斯人妻玩Tinder！連劈2男搞上床　小王傳訊：需要被調教

屏科大校園又車禍！男大生學府路追撞2機車　1男1女受傷送醫

怪男想吃牢飯持刀搶超商　店員報案他爽到「下巴比V」微笑耍帥

快訊／新北21歲裝潢工午休後「找不到人」　倒臥1樓頭顱破裂慘死

小琉球水泥車過彎翻覆！高速撞爛路邊3車　路人逃劫驚悚畫面曝

阿嬤沒白養！婦深夜迷路「毛孫小白」當導航　帶警送她回家

草屯婦出門忘了還在煮菜！夫睡午覺險被燒死　悲抱友人慶幸生還

快訊／淡水小貨車疑「闖紅燈左轉」！釀追撞波及騎士　3傷送醫

假冒股票名師謝士英！勾結代書坑85人騙4億　地面師詐團20人被逮

不只買5億神獸洗錢！太子集團6億「海上移動豪宅」頂級遊艇曝光

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

曾國城徐乃麟重回「案發現場」怕爆　嚇到不敢接話...他自動起身離場

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

31歲俄羅斯人妻玩Tinder！連劈2男搞上床　小王傳訊：需要被調教

屏科大校園又車禍！男大生學府路追撞2機車　1男1女受傷送醫

怪男想吃牢飯持刀搶超商　店員報案他爽到「下巴比V」微笑耍帥

快訊／新北21歲裝潢工午休後「找不到人」　倒臥1樓頭顱破裂慘死

小琉球水泥車過彎翻覆！高速撞爛路邊3車　路人逃劫驚悚畫面曝

阿嬤沒白養！婦深夜迷路「毛孫小白」當導航　帶警送她回家

草屯婦出門忘了還在煮菜！夫睡午覺險被燒死　悲抱友人慶幸生還

快訊／淡水小貨車疑「闖紅燈左轉」！釀追撞波及騎士　3傷送醫

假冒股票名師謝士英！勾結代書坑85人騙4億　地面師詐團20人被逮

不只買5億神獸洗錢！太子集團6億「海上移動豪宅」頂級遊艇曝光

雙城論壇縮短為2天1夜　蔣萬安：中央清楚市政交流無涉政治

羅東球場還未在中職名單內！　蔡其昌看新聞嚇一跳澄清：沒人來申請

31歲俄羅斯人妻玩Tinder！連劈2男搞上床　小王傳訊：需要被調教

《GTA 6》開除31名員工驚動英國首相　「深感憂慮」立即啟動調查

民歌巨星齊聚屏東！齊豫+鄭怡領軍開唱　千禧公園12/20重現青春年代

UNDER ARMOUR攜手東超聯賽　深耕亞洲籃球推動青年培育

Key捲入「打針阿姨」風波！　《我獨》粉絲齊發聲明要求親自釋疑

工程品質再獲肯定！玉里高寮大橋獲金安獎　震災復建最後梁合攏

聲明稿／外界所稱縣府「拒絕編列光復災害經費」為不實指控

搭機隨身行李超重？　旅遊達人傳授「1密技」：10年沒被罰過

【4千萬勞斯萊斯硬切】國道硬切撞上遊覽車維修費天文數字！

社會熱門新聞

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

男警暴力性侵女警！強拍裸照、搧巴掌判5年

即／全聯倉儲大火9死　3公司14人遭起訴

北市女遭趕上班員警猛撞　顱內出血亡

獨／富二代虐殺女友假釋出獄　怒弟擋財路持槍毆打遭逮

役成功嶺替代役男超派　把正、副中隊長當沙包打

2泰女免費遊台藏暗盤　「口吞塞肛」115顆毒球

獨／占國有地蓋停車場賺大錢　藍委父遭士檢起訴

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

全聯大火真相曝　4致命錯誤害9死

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

設局灌醉女友搞3P！無良渣狼還拍不雅影像互享

檳榔攤命案兇手起底　不爽女友種草莓他砍人

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

更多熱門

相關新聞

酒駕男欠繳18萬　1年新屋被查封急繳清

酒駕男欠繳18萬　1年新屋被查封急繳清

37歲男子阿哲（化名）去年9月間因第3次酒駕被查獲，挨罰18萬元，但他沒有繳納罰鍰。案件移交行政執行署桃園分署處理，經查發現阿哲存款僅275元，不過，他去年剛買了一間公寓，於是決定依法查封，他這才出面表明願意分期繳納罰鍰，並在繳清罰鍰後保住房產。

35歲男免教召沒出國被抓到　判刑2個月

35歲男免教召沒出國被抓到　判刑2個月

上周電車線異常「113列車延誤1萬分鐘」　台鐵追查施工釀禍關聯

上周電車線異常「113列車延誤1萬分鐘」　台鐵追查施工釀禍關聯

兒遭酒駕撞死　主播爸：怎麼只判10年

兒遭酒駕撞死　主播爸：怎麼只判10年

即／主播兒遭撞死！酒駕惡徒判決出爐

即／主播兒遭撞死！酒駕惡徒判決出爐

關鍵字：

桃園酒駕查封

讀者迴響

熱門新聞

賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　勾腳緊抱甜出汁

正妹自帶鍋子「日本飯店煮和牛鍋」！台日網友砲轟

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

基進黨主席警局前再撕國旗：非我國家

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

年輕人5大最厭惡的員工福利

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

軍武同好一張地圖揭：台海開戰全島皆前線

美前情報官爆：外星地球混血藏身邊　川普已知情

說話不算話星座Top 3 ！

更多

最夯影音

更多
汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」
民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面