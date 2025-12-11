10年4度酒駕被抓！賴帳「18萬罰單」公寓被查封　男嚇傻分8期繳清

▲林男得知新購入的公寓將被查封，急忙分期付款繳清欠款，終於保住房子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、葉品辰／桃園報導

桃園一名37歲林姓男子因10年內4次酒後騎車，遭北市交通事件裁決所開罰18萬元，但他遲遲未繳，今年3月案件移送行政執行署桃園分署後，執行人員僅從其金融帳戶中扣到275元，隨即依法查封他去年剛購入的龜山公寓。林男收到查封通知後大驚失色，連忙現身求情，強調房子才住一年，拜託不要拍賣，並分8期繳清欠款，順利保住房產。

據了解，事件發生於2024年9月，林男騎車行經台北市北投大度路三段遭攔檢，酒測值超過法定標準，加上已是10年內至少第四次酒駕，依規定被重罰18萬元；但他逾期未繳，罰單轉由桃園分署執行。分署先扣押金融帳戶卻僅得275元，進一步調查才發現他剛在桃園龜山購入新公寓，因而依法查封並寄發公文。林男收到後相當緊張，立即向分署提出願分8期繳納，以求保住房子。

桃園分署表示，林男自5月起按期繳款，並於本月8日全數繳清18萬元，成功解除查封。為避免他再因酒駕害己害人，分署也主動提供酒癮治療資訊，若他有意願將協助轉介專業機構。分署強調，違反「五打七安」政策的案件將持續強力執行，提醒民眾勿酒駕，收到裁罰單務必準時繳納，以免欠款遭移送後面臨扣押甚至拍賣財產的後果。