▲黑松教育基金會陪伴，桃園第一所「永久綠旗」學校誕生

▲社子國小學生於綠旗認證時，向委員展示校園落葉堆肥製作過程。（圖／黑松教育基金會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園環境教育里程碑持續寫下新頁。為回饋在地，黑松教育基金會17日表示，該會從黑松中壢廠所在地桃園出發，長期陪伴學校推動環境教育，促使桃園學校取得「臺美生態學校認證」最高榮譽「綠旗」數，已連續四年蟬聯全國第一。

今年12月，在黑松教育基金會長期的陪伴下，桃園市新屋區的社子國小經過9年努力，一舉通過第四次綠旗認證，成為桃園第一所「永久綠旗」學校。黑松教育基金會更以行動支持社子國小師生赴日參訪交流，帶著學生持續向外探索、開拓國際視野。

▲愛畫畫的二年級學生介紹自己繪製的環境關懷承諾簽名板。（圖／黑松教育基金會提供）

黑松教育基金會透過「愛地兒點子計畫」、「綠+校園生態計畫」、「尋。耕課程計畫」與多所桃園學校合作發展環境教育。自2016年起，基金會夥伴學校社子國小即開始參與「綠+校園生態計畫」，從最初的「臺美生態學校認證」銅牌、銀牌開始累積實力，九年來已累計取得四面綠旗，同時也在今年獲得「桃園市環境教育獎」肯定，將代表桃園角逐「國家環境教育獎」。

位於稻田間的社子國小，全校僅有58名學生，甚至一度面臨廢校危機。現任校長賴美娟於2018年到任，發現位於「桃園最大米倉－新屋」的這所學校擁有發展食農教育與客家文化教育的潛力，於是積極與黑松教育基金會合作，一步一步建立社子國小獨有的校本課程。

▲社子國小學生與日本小學生開心大方的在操場交流。。（圖／黑松教育基金會提供）

為了打開孩子的視野，社子國小首次安排國際參訪交流，透過日本觀光局媒合兩所日本小學進行交流。社子國小的學生歷經長年自主思考與學習，已經養成了滿滿的自信與探索欲，即便第一次踏上異國的土地，也不因此感到退縮，而能運用簡單的英日語溝通，和第一次見面的日本小學生打成一片。

▲黑松教育基金會董事長張斌堂(左8)參與社子國小插秧活動。（圖／黑松教育基金會提供）

此次赴日參訪，黑松公司不僅在經費上予以支持，聽聞全校師生為籌措出國經費舉辦義賣，公司同仁更紛紛拋磚引玉自掏腰包支持，讓社子國小師生感動不已。

黑松教育基金會董事長張斌堂驕傲地表示：「看著社子國小一路走來的改變，讓基金會更確定走在正確的道路上。」期盼未來能與社子國小攜手建立桃園的生態學校網絡，陪伴更多學校推動環境教育，回應聯合國永續發展目標（SDGs）第四項優質教育（Quality Education），並實現「讓孩子以在地為榮，實現環境與社會永續」的願景！