台南家鄉故事繪本計畫十年有成　12校成果展演感動登場

▲12所國小師生齊聚一堂，學生在虹韻文創中心展演「話我家鄉故事繪本」，呈現創作成果與學習歷程。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育局17日在虹韻文創中心舉辦「2025年話我家鄉故事繪本展演」活動，邀集今年度參與創作的12所國小師生齊聚一堂，透過故事展演與作品展示，呈現學生以閱讀、踏查與創作深入認識家鄉的學習歷程，教育局副局長王崑源代表市府出席，肯定各校將閱讀教育融入校本課程，展現十年深耕的豐碩成果。

市長黃偉哲表示，臺南以文化立都，累積豐厚的人文底蘊與生活記憶，「話我家鄉故事繪本」計畫推動至今已邁入第10年，累計完成100本家鄉故事繪本，題材涵蓋自然環境、歷史發展、地方產業與生活文化，已成為學校推動在地課程的重要教材。市府未來也將持續支持學校以多元形式結合閱讀與地方文化，引導孩子在學習中建立對家鄉的理解與認同。

教育局長鄭新輝指出，計畫核心不僅是成果發表，而是建構以閱讀理解為主軸的學習歷程。學生從資料蒐集、實地踏查、整理分析到創作表達，系統性培養理解、思考與表達能力。今年完成的12本繪本，內容涵蓋漁村養蚵文化、世代漁民生活、民俗技藝傳承、地方產業興衰及城市發展等面向，帶領讀者從孩子的視角重新認識台南。

教育局表示，今年參與展演的12所學校作品各具特色，包括蚵寮國小《安居蠔藔》描繪傳統養蚵生活樣貌，長平國小《船承》記錄三代漁民與海洋共生的故事，文昌國小《阿公的粉鳥笭》則呈現民俗活動中的家族情感；月津國小《小石獅圓舞曲》與佳里國小《佳在蔗裡》，從飲食文化與產業變遷切入，引導學生認識地方歷史。

此外，仁德國小《拾夢 鑼鼓》、菁寮國小《菁獅魂》及崑山國小《再見記憶中的甜》，聚焦文化技藝與世代傳承；山上國小《阿燕姨的冰枝店》、大竹國小《蓮鄉藕遇》與仙草實小《承擔而行》，記錄地方人物與傳統產業的生活記憶；億載國小《一直一直在發光》則以百年運河為背景，描繪城市變遷與未來想像，充分展現學生對家鄉的情感與觀察。