鹽酥鴨老闆沒品黑歷史曝！學滷味出奥步搶生意...法院前公然打人

▲鄭姓鹽酥鴨店老闆酒駕撞死無辜23歲清潔員，又被爆出前年曾犯傷害罪。（圖／翻攝自業者臉書）

記者郭玗潔／台南報導

台南鹽酥鴨店48歲鄭姓老闆16日上午酒駕，開賓士撞死23歲陳姓女清潔隊員，因酒測值高達0.95，送醫後還在醫院呼呼大睡，引起輿論譁然。鄭男也被爆出2018年和梁姓妻子一起加盟陳姓友人的煙燻滷味店，學得技術後，卻違反契約另外偷開店，後來才改店名成為如今的鹽酥鴨店，雙方也因此鬧上法院爆發爭執，鄭男因而在法院門口毆打陳男，被依傷害罪處拘役55日，另外負責與陳男簽約加盟的妻子也因違約賠償30萬元。

▼台南女清潔員遭賓士撞死，男友目擊崩潰痛哭。（圖／記者林東良翻攝）

判決指出，鄭男的梁姓妻子在2018年7月加盟陳姓男友人經營的煙燻滷味總店，和鄭男一同向陳學習製作技術，然而夫婦倆學會後，在契約期間另外開了別家煙燻滷味店，2021年10月間又改名為現在的鹽酥鴨店名，讓他人加盟了13間店。

陳姓友人因而將鄭姓夫妻告上法院，控訴自己的生意因而減少4分之1營業額，當鄭男聽到有人要加盟他的店，鄭還勸退對方說「陳的價錢比我貴一倍」，導致對方放棄加盟，認為以鄭姓夫妻當初花20萬得到技術和加盟權利計算，他損失營業額和加盟金至少260萬，但只向2人求償120萬元。

全案上訴到台南高分院，法官認為鄭姓夫妻違反「於契約期滿日起（含甲方提出終止契約）二年內不得從事相關行業」約定，但陳難以證明受損害數額．因而法院審酌一切情況，認為陳受損害金額為30萬元，不過和陳簽約的只有梁女，所以梁女應賠償陳30萬元，鄭則免賠。

而在該案官司期間，鄭姓夫妻於前年11月1日下午2時50分許，在台南地方法院門口和陳男起爭執，鄭男憤而徒手毆打陳的左臉，經陳報警，鄭否認打人，辯稱兩人當時隔了半公尺距離，他不小心踢到路邊摩托車，失去平衡才往前撲，又突然覺得手腕有點痛，當下舉起手來看了一下，完全沒有碰到陳男，陳男就忽然轉身說被打了。

不過台南地院法官檢視監視器後，判定鄭只因金錢糾紛就恣意出手打人，造成陳左臉頰挫傷，且犯後否認犯行等情，依他犯傷害罪，處拘役55日，可易科罰金5萬5千元。