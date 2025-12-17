打開「心」視界！台南市推正向教育　為校園種下幸福與韌性

▲台南市教育局推動正向心理健康教育，透過跨校交流與走讀行動，陪伴教師與學生建立心理韌性，讓正向能量在校園持續擴散。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市近年積極推動正向心理健康教育，持續在校園播下幸福與韌性的種子，自111學年度起，台南市教育局連續四年推動「正向心理健康促進」議題計畫，透過多元課程與實作活動，陪伴師生培養心理韌性與正向思維，讓「心理健康」不再只是課本名詞，而是真正走進校園日常。

在高雄醫學大學正向心理中心主任吳相儀專業指導下，由東區復興國小擔任中心學校，攜手大新國小等10所種子學校，透過定期共識會議進行跨校交流分享，形成一股穩定擴散的正向力量，成為各校推動心理健康教育的重要支點。

市長黃偉哲表示，「沒有心理健康，就沒有真正的健康。」市府將持續支持正向心理相關計畫，並鼓勵師生從「樂動、樂活、樂食、樂眠」出發，建立穩定而有力量的生活節奏。他也特別肯定教師在課堂之外，願意陪伴孩子覺察情緒、勇敢表達，讓正向氛圍在校園中落地生根。

教育局長鄭新輝指出，面對快速變動的時代，孩子所需的能力早已不只限於學業成績，更需要抗壓力、情緒調節力與面對挑戰的勇氣。他強調，今年度正向心理健康計畫特別從「支持教師」出發，由專業心理師帶領校內社群運用 SEE Learning 進行情緒與正念課程，讓教師在安全的學習場域中分享經驗，也將新的方法帶回教室，形成正向循環。

自2024年起，教育局更發展「跨校走讀」行動。今年在大新國小校長王建智、仁愛國小校長蔡淑芬與文山國小校長楊鎮鴻帶領下，團隊走訪綠谷西拉雅、蕭壟文化園區與井仔腳瓦盤鹽田，透過在地踏查深化校際合作情誼。其中，北門泰安宮「最有溫度的公共電話亭」故事令不少教育工作者動容——一位不熟悉智慧手機的阿姨，長年仰賴公共電話與子女聯繫，當電話亭面臨拆除，廟公便默默每日投幣維持使用量，只為守住這座情感橋樑，也成為最真實的生命教育教材。

在學生面向，教育局辦理正向心理創意圖畫比賽，今年共徵得269件作品、130件獲獎，孩子們透過畫筆與色彩，細膩描繪內心世界，展現豐富情感與創造力。探索教育課程也帶領學生走出教室，透過石門山登頂、新化林場探險與烏山嶺古道探索，培養面對挑戰的勇氣與團隊合作能力。

教育局表示，未來將持續依循教育部 SEL 五大能力架構，強化學校心理健康支持系統，透過課程、行動與跨校合作並進，陪伴師生建立更穩固的心理韌性，朝向正向樂觀、幸福前行的校園願景邁進。