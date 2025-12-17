走過地震風災豪雨　台南市社會局用行動撐起社福安全網社福表現六都第一

▲台南市社會局長郭乃文指出，台南歷經多起天災，社會局動員社工與志工投入災後復原，陪伴市民走過艱難時刻。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年台南接連面臨0121楠西地震、丹娜絲颱風及0728豪雨等多重天災考驗，台南市社會局動員社政人員、第一線社工與志工團體，全面投入災後復原與關懷工作，從文書協助、環境清理到房屋修繕，及時陪伴受災市民走過最艱難的時刻，展現城市面對災害的社會韌性。

台南市社會局指出，社會局在災後復原不間斷投入的同時，既有社會福利業務也持續展現亮眼成果，不僅榮獲2024年度「強化社會安全網績效考核」六都第一，更於2025年南高屏社工表揚、全國社會工作專業人員表揚、強化社會安全網績優人員與團體頒獎，以及第3屆全國績優社政人員表揚等多項評比中獲獎，肯定社工團隊長期以專業與熱忱守護市民。

社會局長郭乃文表示，社會局針對不同族群提供多元且具深度的社會福利服務。在托育政策上，持續打造友善育兒環境與多元托育選擇，榮獲《今周刊》評選為「最佳友善育兒城市」；在志工服務方面，共有63位志工獲得衛福部113年度志願服務金質徽章獎，另有13個志願服務單位獲評績優團隊，家庭暴力暨性侵害防治中心志工隊更榮獲全國績優志工團隊獎。

社會局也以「社區永續培力中心」為基地，培育在地人才，輔導社區參加衛福部2025年度社區發展工作金卓越社區選拔，全數獲獎，其中更拿下台南首座「銅質卓越獎」。同時配合「紫絲帶社區初級預防認證獎勵計畫」，輔導社區通過審認，取得第一階段1朵紫絲帶認證，深化社區防暴能量。

在扶助弱勢家庭方面，社會局推動「助夢發芽、脫貧自立」計畫，透過教育投資、就業自立、資產累積、社區產業及社會參與等五大面向、共11項方案，降低金融排除風險，協助弱勢家庭逐步建立自立能力，形塑自助互助的支持網絡。

兒少與家庭支持方面，社會局持續擴充公托量能，增設南科公設民營托嬰中心，並於安平區、南區新增夜間定點臨托服務，同時推出6至18歲療育訓練補助，減輕家庭照顧負擔；另推動「特殊兒少照顧實境議題回應增能培力計畫」，以陪伴式示範與跨專業共學，協助照顧者因應情緒與創傷行為。

在身心障礙政策上，社會局首創「CRPD社區巡迴劇場」與「身心障礙兒少代表培力計畫」，透過戲劇形式傳達身心障礙者權利公約精神，提升兒少公民意識與社會參與權；長者政策則落實健保費補助，重陽敬老金加碼至1300元，並推動創齡課程與行動學苑，促進健康老化與世代連結。

展望2026年，社會局將持續精進黃偉哲市長「全齡照顧」理念，規劃新增2處夜間臨托、9家公設民營托嬰中心與1處親子悠遊館，並於溪北設立泛自閉症家庭支持服務中心；在財政平衡下，重陽敬老金將再加碼至1500元。另規劃試辦「社會處方箋」計畫，促進身心障礙者健康與社會參與，同時於曾文市政願景園區設置救災志工應變中心，強化災害應變與物資、人力調度能力。

社會局表示，感謝長期投入的民間團體與志工夥伴，攜手市府在災後與日常中陪伴需要協助的市民，未來將持續以「以人為本、在地共好」的精神，築構更有溫度、更具韌性的幸福台南。