台南南區民宅煮食不慎起火　鍋具乾燒冒煙消防急撲滅幸未延燒

▲台南市南區新興路民宅二樓因煮食不慎引發火警，消防人員迅速到場撲滅火勢。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市南區新興路20巷19號，17日下午1時38分許發生一起煮食不慎火警，消防局119勤指中心接獲通報後，立即調派5個分隊前往搶救，消防人員到場發現二樓冒出濃煙，經確認屋內當時無人，隨即部署水線上樓滅火，迅速將火勢控制撲滅，所幸未造成延燒。

消防人員指出，現場起火原因為廚房瓦斯爐上鍋具乾燒，火勢延燒至鍋具周邊雜物，導致大量濃煙竄出；所幸鄰居即時發現報案，消防人員迅速到場處置，未造成人員傷亡。

火勢撲滅後，消防人員也同步向周邊住戶進行防火宣導，提醒民眾烹調時務必留意爐火狀況，並建議選用具有「熄火安全裝置」、「溫度感知功能」或「異常遮斷功能」的爐具，同時安裝住宅用火災警報器，以提升居家防火安全。

第七大隊大隊長石家源表示，居家煮食不慎是常見的火災原因之一，民眾在烹調食物時，若需暫時離開爐具旁，務必先將爐火關閉，養成「人離火熄」的好習慣，才能有效降低乾燒與火災發生風險。

消防局長楊宗林也呼籲，平時應加強火災預防意識，家中若有安裝住宅用火災警報器，可在火災初期即時發出警示，爭取寶貴逃生時間，保障家人生命與財產安全。