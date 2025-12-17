熱搜第一！美妝網紅替家還債百萬爆紅　真身竟是「腦麻女孩」

▲腦麻女孩「林玲」用顫抖的手一筆一筆劃出精緻妝容，在網路爆紅。（圖／翻攝自天眼新聞）

圖文／CTWANT

大陸貴州省畢節市1名「00後」腦麻女孩，憑藉短影音走紅網路。她在網上暱稱「小糍粑」，本名林玲，3年來透過持續創作美妝內容，不僅實現自我價值，還幫助家庭償還了人民幣40餘萬元（約新台幣179萬餘元）的債務，感動眾多網友。

《新京報》報導，林玲出生於2000年，家境普通，出生後因新生兒黃疸未能及時治療，最終誘發腦麻。由於肢體協調和語言表達受限，她從小承受著身體與心理的雙重壓力。儘管家庭條件拮据，父母仍四處求醫，曾多次帶她前往北京治療，但效果有限。為了生計，父親曾抵押房屋，母親則外出打工長達8年，每年只能回家探望孩子幾次。

2017年，林玲鼓起勇氣註冊社交帳號，取名「林小糍粑」，並發布了第一條美妝影音《腦癱女孩的化妝日常》。影片中，她坦然面對鏡頭，歪著頭一步步完成底妝、腮紅和眼線。由於手部不受控制，她每次化妝都要花上1至3個小時，其中刷睫毛尤為困難，常常刷到眼皮。

▲林玲在1歲時確診腦麻。（圖／翻攝自天眼新聞）

林玲靠著一部部真誠又細膩的影片打動了網友，她的首部作品便收到24.6萬點讚、4萬多條留言，大批網友紛紛鼓勵她自信生活。隨著粉絲數量從幾十人增長到數十萬人，「小糍粑」逐漸成為小有名氣的美妝網紅。

據了解，為拍攝一期影片，林玲常常清晨開始化妝，完成造型已是隔日凌晨2點，後期剪輯還需1至2天。憑藉這份堅持，她在3年內為家中償還了40餘萬元人民幣的債務。「小糍粑」的經歷曝光後，外界深受感動，大讚她用努力與自信，化出了屬於自己的人生底色。

