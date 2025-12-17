　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冬至不只吃湯圓！　「九大開運法」旺財、桃花滾滾來

冬至即將於21日到來，家家戶戶都會應景的來上一碗熱呼呼的湯圓。（示意圖／Unsplash）

▲冬至即將於21日到來，家家戶戶都會應景的來上一碗熱呼呼的湯圓。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

2025年12月21日23點04分「冬至」俗稱「冬節」、「長至節」、「亞歲」等，因為這天太陽直射南迴歸線，所以北半球白天最短，黑夜最長。過了冬至後，日光照射北移，白天愈來愈長，黑夜愈來愈短。陽氣漸始，一陽來復，古人說：「冬至一陽生」，意思就是陰氣到冬至時盛極而衰，陽氣則從此開始萌芽。古人看待冬至的重要程度大抵跟過年一樣，因此冬至又被稱「亞歲」，甚至有【冬至大如年】，”吃了湯圓大一歲”之說。

「冬至」九大開運法如下，錯過了就要等明年！

一、吃湯圓圓滿如意：

冬至當天要轉運，首要就是吃湯圓。紅湯圓代表金，可招桃花、招人緣，白湯圓代表銀，可招財、旺事業。紅湯圓、白湯圓至少各一顆，湯圓象徵團圓、圓滿，也讓你新的一年更加圓滿如意。

二、吃豬腳麵線延壽、除晦氣：

今年沖犯太歲生肖為屬兔和雞，可以在這天吃一碗豬腳麵線轉運，為人子女記得要買豬腳麵線給父母親吃，盡孝道之外，也是為父母延壽、除晦氣。

三、吃餛飩增智慧：

飩餛代表天地交運，陰陽交替混沌不明之際，各種壞運氣都可以順利換運，迎接各種嶄新能量。而對於一些不愛讀書、學業不佳的學子們，可以在冬至當天吃一碗餛飩，代表「混沌初開」，增長一下智慧。

四、吃水餃旺財：

水餃形如元寶，吃水餃寓意財源廣進。

五、進補好運氣：

“冬至進補，春天打虎”，在寒冷的天氣裡為了抵禦嚴冬，身體會消耗掉比平常更多的熱量，因此以高熱量的食品進補，是符合養生之道，冬至進補的食品以肉類為主，再加上各種滋補的藥材燉煮。養精蓄銳，補充元氣，元氣足，神清氣爽，好運氣跟著到，不再無精打采，畏畏縮縮。

六、買新鞋、新衣和諧順暢：

冬至大如年，今年沒時間替雙親過節的子女們，不妨趁這一天帶父母親出外走走，尤其是平時與婆婆關係處得不好的媳婦，更要利用這一天送公婆一雙新鞋或新衣，有助改善婆媳間的關係。家庭和諧，有助運勢順暢。

七、拜祖先求興旺：

早在周朝，天子就選在冬至日舉行郊祀的典禮。因為日屬陽夜為陰，冬至後白日漸長，陽氣勃發，所以是祭天的最佳時節。擺湯圓在神桌上祭祀祖先，祈求保佑後代子孫興旺。

八、拜月老求姻緣：

冬至節吃湯圓，亦有團圓之義，「圓」亦為「緣」，未婚男女可利用冬至到月老廟祈求緣份，可先備妥五色絲線，即綠色、紅色、白色、黑色、黃色，分別代表東、南、西、北和中央五個方位及木、火、金、水、土五行，結成五色繩。到月老廟求月下老人賜姻緣，祭拜供品：1.湯圓，祈求緣分來到、圓滿。2.糖果，甜甜月老的嘴。3.鮮花，與對象可以盡快開花結果。4.五色水果，圓形尤佳，一切圓滿吉利。5.紅棗，祈求姻緣早點完成。6.桂圓，圓滿順利。祈求內容：記得告訴月老自己的姓名、地址、農曆出生年月日、理想對象條件，越詳細越好，這樣月老才能幫你物色適合你的對象。誠心誠意祈求月老公公速賜良緣，若覓得好對象，日後會奉上喜餅、喜糖敬謝。（但要說到做到！）然後將五色繩纏在手腕上，平常帶在身上或放入錢包內，增進喜氣，招來緣份。

九、姻緣線旺姻緣事業：

2025年「喜星」、「桃花星」、「官星」在東南方，主宰人際關係、事業、異性緣，可在此方的位置擺設向月下老人求來的紅線和緣錢或五色繩，正在開花的植物或放置粉紅色水晶球或手鍊，可增加異性緣、旺桃花及人際關係，提昇事業運。

12/15 全台詐欺最新數據

509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

趁室友泥醉...桃園男大生性侵他女友
快訊／9人獵殺4隻台灣黑熊　嬉鬧運送獲無罪
驚悚畫面曝！　34歲騎士慘被輾死
爺爺買咖啡遭拒！超商店員「今天賣完了」　背後原因暖哭
幼兒園畢旅「澳門4天3夜」2萬5千元！家長傻眼　行程曝光
快訊／詹旺彬驚傳過世！　享年59歲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

雨神準備long stay　「下最大」地區曝

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

明天3地防較大雨勢　清晨低溫再探11度

裝修公司買炸藥？顧立雄嗆1句讓他傻眼

下面癢「找妹妹被提醒看診」他褲一脫…醫驚呆：蟲蟲滿布鑽來鑽去

富商名媛宴爆猛料　曾與江柏樂「小16歲嫩妻」穩交10年

今變天！　「全台有雨」時間曝

睡眠不足害短命！醫揭新研究：不能只睡6小時

全台有雨！　「下最大」時間曝

「全台冬雨」要來了　下波強冷空氣時間曝

今晨9.1℃！　明變天「全台有雨」時間曝

青山王祭「電眼女警」　12秒執勤片吸萬人按讚

好市多遇插隊搶車位　員工一招神救援

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

