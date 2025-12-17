菁英學校慘變命案現場　15歲少年持刀攻擊釀1死多傷「死者才10歲」

▲俄羅斯莫斯科最近爆出一起震驚社會校園攻擊事件。（示意圖與本文無關／Pixabay）



圖文／CTWANT

俄羅斯莫斯科最近爆出一起震驚社會校園攻擊事件，有一名15歲少年在上課時間，持刀在校內攻擊師生，造成一名10歲、就讀小學四年級的兒童不幸身亡，另有多名學生、老師及警衛受傷。俄羅斯聯邦調查委員會已介入調查，並針對此案正式立案。

根據外媒《Anadolu Ajansı》報導，這起校園奪命慘案發生在莫斯科近郊奧金佐沃區的一間學校，案發時間在12月16日上午9時許。一名15歲少年在上課時間持刀在校園內，只要看到人就攻擊，其中有一名就讀小學四年級的10歲兒童因刀傷太過嚴重，搶救後不治身亡。另外還有多名師生及警衛受傷，沒有性命危險。

而行兇的少年在犯案後，當場遭趕抵現場的警方制伏並帶回拘留，目前正進一步釐清其犯案動機。有當地獨立媒體指出，少年還自拍攻擊人的過程，還將影片分享到社群上，影片中他向學生或老師詢問國籍，然後就朝對方攻擊。

另有消息指出，少年身上的衣服標語與他的行為，可能抱持極端民族主義，但真正犯案動機仍待進一步調查。

莫斯科兒童權利專員米修諾娃（Ksenia Mishonova）也證實此悲劇，並在社群平台Telegram發文哀悼表示，「令人無比悲痛，一名小學四年級兒童在校園中喪命，另有多人受傷」。

除此之外，值得注意的是，案發學校位於俄羅斯總統普丁公邸附近，該校向來被視為當地的菁英學校。此次事件也震撼俄羅斯社會大眾，大多數人認為相關單位應更加重視校園安全與青少年極端化的問題。

