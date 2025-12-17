芃芃溫泉一夜變冷水！怪手司機「因1事」暴怒剷平　網一面倒力挺

▲宜蘭大同鄉芃芃野溪溫泉遭開挖毀池，輿論炸鍋卻一面倒力挺。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

宜蘭縣大同鄉英士部落一帶知名的「芃芃野溪溫泉」，昨（16）日晚間驚傳遭怪手開挖破壞，原本熱氣蒸騰、吸引無數遊客慕名而來的野溪溫泉，短短幾秒內被冷溪水灌入，瞬間「退燒」成一池冷水，突如其來的畫面讓現場遊客錯愕不已，也讓消息在網路上迅速延燒，掀起激烈討論。

有網友直擊，當晚約 6 點半，怪手直接在溪床開口，引導溪水沖刷原本由擋牆圍起的溫泉池，「熱泉一下子就被沖掉，整池沒了」。目擊者轉述，怪手司機情緒相當激動，直言近期大量遊客湧入，亂搭帳篷、亂停車，甚至直接把車開進河床，導致防汛與水利工程根本無法順利進行，才會選擇直接動工處理。

現場一度氣氛緊張，遊客與施工人員發生口角，警方隨即到場協助協調。事件曝光後，網路輿論不但沒有一面倒譴責，反而大量聲援施工單位與村長，認為「秘境會毀掉就是因為人太多又不守規矩」、「支持村長，乾脆不要再開放」、「上新聞就知道遲早完蛋」。更有家長怒批，有人假日夜晚竟在英士國小籃球場搭帳篷露營，完全無視隔天學生要上課，行為相當自私。

事實上，芃芃野溪溫泉並非正式觀光景點，沒有合法設施，長年僅是登山客與在地族人低調使用的野溪溫泉，多由族人簡易整理，原本是提供部落長輩泡湯放鬆。去年颱風豪雨曾重創溫泉源頭，今年冬天才在村長協助下清理恢復，卻因網路曝光爆紅，短時間內湧入大量人潮，夜唱、垃圾、違停等亂象頻傳，已嚴重影響部落生活與工程安全。

警方表示，該區域目前正進行防汛與水利相關工程，入口處早已張貼公告，明確禁止非施工車輛與人員進入，但仍有民眾無視勸導執意前往泡湯。施工單位在多次勸離無效後，依法進行施工作業，將溪水導入溫泉池範圍，並非針對特定遊客。警方也呼籲，尊重部落空間與工程安全，別因一時享樂，讓珍貴的自然資源與地方承擔更大的代價。

