　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

賴清德捧場陸配麵店　國台辦：裝模作樣、虛偽至極

 記者陳冠宇／綜合報導

賴清德總統YouTube頻道近日釋出一部影片，內容是赴陸配郭明華開的「包公私房麵」捧場。大陸國台辦對此表示，賴清德把陸配群體視作眼中釘、肉中刺，一邊罔顧人倫欺凌迫害島內（指台灣）陸配群體，一邊裝模作樣營造假象，純屬作秀。

賴清德在影片中表示，他到台北市的「開封包公府私房麵」，吃到一碗讓他完全停不下來的「招牌私房麵」。他透露，這碗麵打動人的部分，除了味道，還有它承載的人生故事，一碗麵，連結的是兩岸的人生經驗，也是我們共同生活的這片土地，並表示郭老闆的故事，說明了台灣是一個多元、開放的社會。

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2025.11.19） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（資料照／記者任以芳攝）

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（17）日於例行記者會上表示，兩岸婚姻家庭是「兩岸一家親」最生動、最直接的體現，應受到最美好的祝福和最貼心的呵護。

朱鳳蓮批評，賴清德上台以來，頑固堅持「台獨」分裂立場，把陸配群體視作眼中釘、肉中刺，濫用多種手段剝奪其正當權利，極盡打壓迫害之能事，嚴重破壞兩岸婚姻家庭安寧的生活。

朱鳳蓮最後痛斥，「賴清德一邊罔顧人倫欺凌迫害島內陸配群體，一邊裝模作樣營造假象，純屬作秀，虛偽至極，騙不了兩岸同胞」。

▼賴清德總統赴陸配郭明華開的「開封包公私房麵」捧場。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

▲▼總統賴清德赴中配郭明華開的「開封包公私房麵」捧場。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台北跨年　首波卡司公布
青山王祭「電眼女警」12秒執勤片曝　超高顏值吸萬人按讚
快訊／李玉璽宣布結婚！　甜娶大6歲許允樂
快訊／花300元中2.17億　買法曝光
魏如萱遭爆「開小帳護愛小21歲嫩男友」　公司揭真相
胃鏡、大腸鏡都做過　血糖微異常竟是癌症末期
國手尪「廁所亂搞好友妻」！　安歆澐怒揭小三真面目

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國銻錠走私案涉逾160噸　27犯人最重被判囚12年

5個月狂撈700萬！跨境走私孕婦血樣牟暴利　陸海關斬斷23省黑鏈

30歲男漫步哈爾濱「小腿突噴血」　目擊者嚇：褲子都被鮮血浸透

范瑋琪挨批「親中」　國台辦大喊歡迎台灣藝人

賴清德捧場陸配麵店　國台辦：裝模作樣、虛偽至極

翻車了！陸4400萬粉絲網紅泳池直播　被舉報「低俗擦邊」踩紅線

退出大陸市場！香港藥妝連鎖龍頭實體、網路全收攤

宋濤雙城論壇見蔣萬安？　國台辦未正面回應

陸「GPU第二股」沐曦股份上市　開盤大漲568%！

深圳16歲「烤雞少年月入萬元」　他笑：爸媽都不知道我賺這麼多

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

中國銻錠走私案涉逾160噸　27犯人最重被判囚12年

5個月狂撈700萬！跨境走私孕婦血樣牟暴利　陸海關斬斷23省黑鏈

30歲男漫步哈爾濱「小腿突噴血」　目擊者嚇：褲子都被鮮血浸透

范瑋琪挨批「親中」　國台辦大喊歡迎台灣藝人

賴清德捧場陸配麵店　國台辦：裝模作樣、虛偽至極

翻車了！陸4400萬粉絲網紅泳池直播　被舉報「低俗擦邊」踩紅線

退出大陸市場！香港藥妝連鎖龍頭實體、網路全收攤

宋濤雙城論壇見蔣萬安？　國台辦未正面回應

陸「GPU第二股」沐曦股份上市　開盤大漲568%！

深圳16歲「烤雞少年月入萬元」　他笑：爸媽都不知道我賺這麼多

為生命最後一程把關　東港安泰醫院聯手高雄榮總培育安寧醫師

酒駕奪命釀23歲清潔員身亡　時力籲酒駕初犯應強制裝設酒精鎖

金門觀光處「放生」交通告示標線？石永城議員怒轟：危害行人安全

李千娜出道18年首唱臺北跨年！　高爾宣、U:NUS齊聚預告表演內容

揭藍白立委刪北士科電網預算　綠議員：蔣萬安配套措施是什麼？

好市多牛肉泛「詭異紫光」她嚇歪！　專家吐變色真相

助理費除罪化公聽會　學者籲制度化管理、確保助理權利義務

快訊／台股收盤下跌11.49點　台積電跌5元至1430

國營事業唯一　港務公司二度榮獲「親子天下友善家庭職場獎」

藍營要推助理費除罪化、緩刑犯可參選、連署賄選不罰　綠批貪汙五法

【才剛落地欸...】車主牽新特斯拉去拜拜　路上被貨車巨輪砸超衰

大陸熱門新聞

翻車了！陸4400萬粉絲網紅泳池直播

又輸了！中國桌球男單WTT「痛失5連霸」

「戀與深空」挨批惡俗登熱搜…引性別爭議

陸16歲烤雞少年月入萬元！背後故事惹網鼻酸

苗博雅「戰時上班課說」　國台辦：「美化戰爭」毫無人性

賴清德捧場陸配麵店　國台辦：裝模作樣、虛偽至極

姚明女兒現身！15歲身高190公分

30歲男漫步哈爾濱「小腿突噴血」倒地

台宏有望恢復邦交？陸：台灣濫施金元外交

明孝陵「帥版」朱元璋畫像展板被刮傷

地緣政治影響全球貿易格局 李政宏：兩岸應強強協作突破干擾

內政部合作宮廟辦16講　國台辦嗆「褻瀆宗教」：人在做，天在看

范瑋琪挨批「親中」　國台辦大喊歡迎台灣藝人

觀光小兩會溝通前提？　國台辦今未提「九二共識」

更多熱門

相關新聞

范瑋琪挨批「親中」　國台辦大喊歡迎台灣藝人

范瑋琪挨批「親中」　國台辦大喊歡迎台灣藝人

歌手范瑋琪日前在大陸受訪稱，談到自己祖籍河北深澤縣，引發「親中」批評。大陸國台辦最新表態，積極支持影視、音樂等兩岸各領域文化交流合作，歡迎台灣演藝人員來大陸參加各類文化演出活動。

宋濤雙城論壇見蔣萬安？　國台辦未正面回應

宋濤雙城論壇見蔣萬安？　國台辦未正面回應

觀光小兩會溝通前提？　國台辦今未提「九二共識」

觀光小兩會溝通前提？　國台辦今未提「九二共識」

憲政僵局作為一種民意

憲政僵局作為一種民意

擬修訂公務員赴陸門檻再提高　國台辦：民進黨當局又一惡行

擬修訂公務員赴陸門檻再提高　國台辦：民進黨當局又一惡行

關鍵字：

國台辦賴清德陸配

讀者迴響

熱門新聞

林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

快訊／夏于喬懷孕了！結婚6年曬超音波宣布當媽

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

雨神準備long stay　「下最大」地區曝

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話險遭圍毆

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

「最會推責任」星座Top3！

葉全真EMBA同學變戀人

金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！

更多

最夯影音

更多
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面