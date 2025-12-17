賴清德捧場陸配麵店　國台辦：裝模作樣、虛偽至極

記者陳冠宇／綜合報導

賴清德總統YouTube頻道近日釋出一部影片，內容是赴陸配郭明華開的「包公私房麵」捧場。大陸國台辦對此表示，賴清德把陸配群體視作眼中釘、肉中刺，一邊罔顧人倫欺凌迫害島內（指台灣）陸配群體，一邊裝模作樣營造假象，純屬作秀。

賴清德在影片中表示，他到台北市的「開封包公府私房麵」，吃到一碗讓他完全停不下來的「招牌私房麵」。他透露，這碗麵打動人的部分，除了味道，還有它承載的人生故事，一碗麵，連結的是兩岸的人生經驗，也是我們共同生活的這片土地，並表示郭老闆的故事，說明了台灣是一個多元、開放的社會。

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（資料照／記者任以芳攝）

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（17）日於例行記者會上表示，兩岸婚姻家庭是「兩岸一家親」最生動、最直接的體現，應受到最美好的祝福和最貼心的呵護。

朱鳳蓮批評，賴清德上台以來，頑固堅持「台獨」分裂立場，把陸配群體視作眼中釘、肉中刺，濫用多種手段剝奪其正當權利，極盡打壓迫害之能事，嚴重破壞兩岸婚姻家庭安寧的生活。

朱鳳蓮最後痛斥，「賴清德一邊罔顧人倫欺凌迫害島內陸配群體，一邊裝模作樣營造假象，純屬作秀，虛偽至極，騙不了兩岸同胞」。

▼賴清德總統赴陸配郭明華開的「開封包公私房麵」捧場。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）