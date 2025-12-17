范瑋琪挨批「親中」　國台辦大喊歡迎台灣藝人

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（資料照／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

歌手范瑋琪日前在大陸受訪稱，談到自己祖籍河北深澤縣，引發「親中」批評。大陸國台辦最新表態，積極支持影視、音樂等兩岸各領域文化交流合作，歡迎台灣演藝人員來大陸參加各類文化演出活動。

范瑋琪受訪時提到，早年到石家莊演出時，還不知道那就是爺爺的故鄉，直到歌迷提醒才意識到「原來是回老家」。此外，她過去在北京記者會上也曾提到此事，高喊「我是河北人」，希望有一天能回到「老家」辦演唱會。此舉挨批是為了到大陸發展而發表「親中」言論。

幾天後，文化部長李遠在立法院表示「親中是假議題」，聲明台灣政府從未禁止藝人赴中國大陸發展，也不應將藝人的自述祖籍視為政治判斷的依據，重申界線只有《兩岸人民關係條例》裡規定不可鼓吹武統。

▼歌手范瑋琪。（圖／翻攝范瑋琪IG）

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（17）日於例行記者會上表示，民進黨當局藉所謂「查處」威脅恐嚇台灣演藝人員，完全不得人心，也擋不住台灣民眾參與兩岸交流、分享大陸發展機遇的勢頭。她稱，多年來，一代代台灣演藝人員接力傳承弘揚中華文化，積極參與兩岸交流合作，以實際行動詮釋「兩岸一家親」。

朱鳳蓮指出，近兩年來，大陸演出市場呈現爆發式成長，僅今年第三季舉辦的演唱會超過1000場，觀眾超過1200萬，其中台灣演藝人員在大陸舉辦超過100場個人演唱會。她稱，大陸為台灣演藝人員提供了廣闊舞台，台灣演藝人員的參與也豐富了大陸演出市場，兩岸文化藝術領域的「雙向奔赴」促進了兩岸文化交流。

朱鳳蓮強調，為一首歌奔赴一座城、跟著演唱會遊大陸，已成為很多台灣同胞的生活新潮流。「我們積極支持影視、音樂等兩岸各領域文化交流合作，歡迎台灣演藝人員來大陸參加各類文化演出活動，也歡迎台灣同胞用好越來越便利的政策，隨時來大陸觀看各類文化演出活動，體驗在大陸的精彩文旅生活。」