　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

觀光小兩會溝通前提？　國台辦今未提「九二共識」

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2025.11.19） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

對於兩岸觀光開放，陸委會堅持須先由「小兩會」進行溝通。大陸國台辦今（17）日回應該議題時表示，民進黨當局應「反躬自省、糾正錯誤」，盡早撤除對兩岸人員往來和交流合作設置的種種障礙，但並未提及「九二共識」等政治前提。

媒體報導，儘管赴大陸旅遊的「禁團令」尚未解除，但是台灣民眾到大陸觀光的人潮卻擋不住，2025年兩岸觀光旅客相差近380萬人次，觀光逆差1520億新台幣。

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今日於例行記者會上表示，大陸方面一貫秉持「兩岸一家親」理念，積極推動兩岸人員往來正常化和包括旅遊在內的各領域交流常態化，釋放的善意和誠意有目共睹。

她接著稱，近期大陸本著「大開放、最便利、更安全」的原則，將可簽發一次有效台胞證的口岸數量增加至100個，為台灣同胞來大陸創造便利條件、提供優質服務。

朱鳳蓮批評，兩岸旅遊問題的癥結和障礙在於民進黨當局干擾阻撓，根本原因是其為謀「獨」刻意干擾破壞兩岸人員往來和各領域交流合作。其罔顧台灣旅遊業界和民眾願望、利益的做法，已經招致島內（指台灣）各界強烈不滿和反對，越來越不得人心。

陸委會曾多次表示，恢復兩岸觀光要先由小兩會進行溝通，並於15日發出新聞稿表示，「兩岸觀光『小兩會』的溝通，從不涉及政治問題，沒有政治化的問題，希望陸方務實處理。」

事實上，台旅會已於今年2月正式去函海旅會表達溝通的意願。有媒體詢問國台辦，目前海旅會方面是否有溝通的意願，溝通的前提又是什麼？

朱鳳蓮回應稱，兩岸旅遊問題的癥結和障礙完全在於民進黨當局，民進黨當局出於謀獨對抗本性和政治私利，對台灣的主流民意和業界呼聲充耳不聞，對台灣基層民眾和業者的利益視而不見，一再以各種站不住腳的理由，對兩岸旅遊和各領域交流阻撓禁限、設卡立障，不得人心。

朱鳳蓮續指，島內業界已經對此表達極度的失望和強烈的憤慨，民進黨當局應反躬自省、糾正錯誤，盡早撤除對兩岸人員往來和交流合作設置的種種障礙。

值得注意的是，國台辦過去在被詢及觀光小兩會溝通議題時，多次強調不反對恢復兩會制度性協商，但必須回到「九二共識」的政治基礎。不過，國台辦今日並未提及「九二共識」，態度是否出現轉變，值得關注。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孩子慶生「蛋糕實品」一看傻眼！　知名甜點店道歉：暫停預訂
趁室友泥醉...桃園男大生性侵他女友
快訊／9人獵殺4隻台灣黑熊　嬉鬧運送獲無罪
驚悚畫面曝！　34歲騎士慘被輾死
爺爺買咖啡遭拒！超商店員「今天賣完了」　背後原因暖哭
幼兒園畢旅「澳門4天3夜」2萬5千元！家長傻眼　行程曝光
快訊／詹旺彬驚傳過世！　享年59歲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

深圳16歲「烤雞少年月入萬元」　他笑：爸媽都不知道我賺這麼多

觀光小兩會溝通前提？　國台辦今未提「九二共識」

擬修訂公務員赴陸門檻再提高　國台辦痛批：民進黨當局又一惡行

內政部合作宮廟辦16講　國台辦嗆「褻瀆宗教」：人在做，天在看

苗博雅「戰時上班課說」　國台辦：「美化戰爭」毫無人性

王毅訪中東讚許「支持中國統一」　批日「存亡危機事態」為侵略幌子

地緣政治影響全球貿易格局 李政宏：兩岸應強強協作突破干擾

肌肉+圍裙！乙遊「戀與深空」挨批惡俗登熱搜　網狂酸：性別雙標

李家超北京述職　感謝習近平重視宏福苑火災

才剛掛沒幾日！　明孝陵「帥版」朱元璋畫像展板被刮傷

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

深圳16歲「烤雞少年月入萬元」　他笑：爸媽都不知道我賺這麼多

觀光小兩會溝通前提？　國台辦今未提「九二共識」

擬修訂公務員赴陸門檻再提高　國台辦痛批：民進黨當局又一惡行

內政部合作宮廟辦16講　國台辦嗆「褻瀆宗教」：人在做，天在看

苗博雅「戰時上班課說」　國台辦：「美化戰爭」毫無人性

王毅訪中東讚許「支持中國統一」　批日「存亡危機事態」為侵略幌子

地緣政治影響全球貿易格局 李政宏：兩岸應強強協作突破干擾

肌肉+圍裙！乙遊「戀與深空」挨批惡俗登熱搜　網狂酸：性別雙標

李家超北京述職　感謝習近平重視宏福苑火災

才剛掛沒幾日！　明孝陵「帥版」朱元璋畫像展板被刮傷

中信特攻出奇招！　宣布王世堅1月3日從從容容來開球

華航蟬聯第二屆「ESG交通運輸永續獎」金獎殊榮

廚餘車裝GPS補助開放申請　每輛最高8千元

帶看倉庫竟變刀棍大混戰！嘉義房仲刺死客戶　判10年6月定讞

「台灣有事」日本可否行使集體自衛權？　高市早苗：視情況決定

男毒駕畫面曝！深夜逆向約1km「永和開到中和」　遭警攔下還在茫

芃芃溫泉一夜變冷水！怪手司機「因1事」暴怒剷平　網一面倒力挺

「這一段會載入史冊！」　沈政男大讚柯文哲辯論庭發言：非常動人

深圳16歲「烤雞少年月入萬元」　他笑：爸媽都不知道我賺這麼多

午後3地防較大雨勢　後天全台水氣增「高山有望迎雪」

【性感五花肉】胖橘貓穿婆婆手工防舔衣　腰間肉直接炸出XD

大陸熱門新聞

又輸了！中國桌球男單WTT「痛失5連霸」

「戀與深空」挨批惡俗登熱搜…引性別爭議

姚明女兒現身！15歲身高190公分

台宏有望恢復邦交？陸：台灣濫施金元外交

明孝陵「帥版」朱元璋畫像展板被刮傷

地緣政治影響全球貿易格局 李政宏：兩岸應強強協作突破干擾

苗博雅「戰時上班課說」　國台辦：「美化戰爭」毫無人性

中菲南海衝突！菲漁民持長刀拒陸海警 陸控「武裝漁民」碰瓷

100元性交易無套　中國老人愛滋感染率攀升

陸學者：統一後5到10年讓台北達二線城市水準

王毅訪中東讚許「支持中國統一」 批日「存亡危機事態」為侵略幌子

內政部合作宮廟辦16講　國台辦嗆「褻瀆宗教」：人在做，天在看

李家超北京述職　感謝習近平重視宏福苑

中共思想指導刊物《求是》登習近平論述 錨定「擴大內需是戰略之舉」

更多熱門

相關新聞

擬修訂公務員赴陸門檻再提高　國台辦：民進黨當局又一惡行

擬修訂公務員赴陸門檻再提高　國台辦：民進黨當局又一惡行

民進黨當局擬修改「台灣地區公務員及特定身份人員進入大陸地區許可辦法」，規定地方縣市首長、部分公務員等人員，申請赴大陸探親、奔喪親屬的親等由四親等內改為三親等內；規範大部分公務員高階主管與警官等赴大陸要提前7天申請。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，「這是民進黨當局阻撓禁限兩岸交流往來的又一惡行。」

內政部合作宮廟辦16講　國台辦嗆「褻瀆宗教」：人在做，天在看

內政部合作宮廟辦16講　國台辦嗆「褻瀆宗教」：人在做，天在看

苗博雅「戰時上班課說」　國台辦：「美化戰爭」毫無人性

苗博雅「戰時上班課說」　國台辦：「美化戰爭」毫無人性

兩岸觀光逆差將達1520億元？陸委會：諸多曲解

兩岸觀光逆差將達1520億元？陸委會：諸多曲解

蔣萬安：反對台獨、捍衛主權　支持符合《中華民國憲法》的九二共識

蔣萬安：反對台獨、捍衛主權　支持符合《中華民國憲法》的九二共識

關鍵字：

國台辦陸委會小兩會九二共識

讀者迴響

熱門新聞

林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

雨神準備long stay　「下最大」地區曝

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話險遭圍毆

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

明天3地防較大雨勢　清晨低溫再探11度

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

47歲楊宗緯爆當爸！

更多

最夯影音

更多
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面