觀光小兩會溝通前提？　國台辦今未提「九二共識」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

對於兩岸觀光開放，陸委會堅持須先由「小兩會」進行溝通。大陸國台辦今（17）日回應該議題時表示，民進黨當局應「反躬自省、糾正錯誤」，盡早撤除對兩岸人員往來和交流合作設置的種種障礙，但並未提及「九二共識」等政治前提。

媒體報導，儘管赴大陸旅遊的「禁團令」尚未解除，但是台灣民眾到大陸觀光的人潮卻擋不住，2025年兩岸觀光旅客相差近380萬人次，觀光逆差1520億新台幣。

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今日於例行記者會上表示，大陸方面一貫秉持「兩岸一家親」理念，積極推動兩岸人員往來正常化和包括旅遊在內的各領域交流常態化，釋放的善意和誠意有目共睹。

她接著稱，近期大陸本著「大開放、最便利、更安全」的原則，將可簽發一次有效台胞證的口岸數量增加至100個，為台灣同胞來大陸創造便利條件、提供優質服務。

朱鳳蓮批評，兩岸旅遊問題的癥結和障礙在於民進黨當局干擾阻撓，根本原因是其為謀「獨」刻意干擾破壞兩岸人員往來和各領域交流合作。其罔顧台灣旅遊業界和民眾願望、利益的做法，已經招致島內（指台灣）各界強烈不滿和反對，越來越不得人心。

陸委會曾多次表示，恢復兩岸觀光要先由小兩會進行溝通，並於15日發出新聞稿表示，「兩岸觀光『小兩會』的溝通，從不涉及政治問題，沒有政治化的問題，希望陸方務實處理。」

事實上，台旅會已於今年2月正式去函海旅會表達溝通的意願。有媒體詢問國台辦，目前海旅會方面是否有溝通的意願，溝通的前提又是什麼？

朱鳳蓮回應稱，兩岸旅遊問題的癥結和障礙完全在於民進黨當局，民進黨當局出於謀獨對抗本性和政治私利，對台灣的主流民意和業界呼聲充耳不聞，對台灣基層民眾和業者的利益視而不見，一再以各種站不住腳的理由，對兩岸旅遊和各領域交流阻撓禁限、設卡立障，不得人心。

朱鳳蓮續指，島內業界已經對此表達極度的失望和強烈的憤慨，民進黨當局應反躬自省、糾正錯誤，盡早撤除對兩岸人員往來和交流合作設置的種種障礙。

值得注意的是，國台辦過去在被詢及觀光小兩會溝通議題時，多次強調不反對恢復兩會制度性協商，但必須回到「九二共識」的政治基礎。不過，國台辦今日並未提及「九二共識」，態度是否出現轉變，值得關注。