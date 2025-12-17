宋濤雙城論壇見蔣萬安？　國台辦未正面回應

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（資料照／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

今年台北上海雙城論壇已敲定在12月27日、28日於上海舉辦。對於上海居民組團赴台灣旅遊議題，大陸國台辦並未直接回應，只表示兩市將簽署有關交流合作備忘錄，進一步深化各領域的交流與合作。

去年雙城論壇在台北舉行期間，上海副市長華源致辭時表示，將積極推動上海居民赴台團隊遊，但是沒有後續消息與成效。媒體於今（17）日的國台辦例行記者會上詢問，今年雙城論壇將在上海舉行，台北市長蔣萬安也會率團出席，觀光業者都期待有好消息，國台辦有何看法？

國台辦發言人朱鳳蓮表示，經上海與台北兩市有關方面商定，「2025上海台北城市論壇」將於12月28日在上海舉行。她介紹，此次論壇以「科技改變生活」為主題，將通過交流研討，推動兩市在科技醫療、軌道交通、健康養老等方面的經驗分享和互動交流。

朱鳳蓮指出，論壇期間，兩市將簽署有關交流合作備忘錄，進一步深化上海與台北各領域的交流與合作。

對於本屆雙城論壇，陸委會9月曾警告北市府應聚焦於市政交流，避免涉及事屬中央權責事項，如兩岸觀光等議題。

此外，有媒體追問朱鳳蓮，本屆雙城論壇期間，國台辦官員如主任宋濤等是否有與台北市長蔣萬安會面的安排？朱鳳蓮僅回應稱，「關於上海台北城市論壇的安排我剛剛已經介紹過」。

▼台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）