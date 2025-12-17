　
大陸 大陸焦點 特派現場

擬修訂公務員赴陸門檻再提高　國台辦痛批：民進黨當局又一惡行

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2025.11.19） 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

民進黨當局擬修改「台灣地區公務員及特定身份人員進入大陸地區許可辦法」，規定地方縣市首長、部分公務員等人員，申請赴大陸探親、奔喪親屬的親等由四親等內改為三親等內；規範大部分公務員高階主管與警官等赴大陸要提前7天申請。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（17）日表示，「這是民進黨當局阻撓禁限兩岸交流往來的又一惡行。」

朱鳳蓮表示，民進黨當局費盡心機阻撓限制台灣同胞來大陸，羅織罪名、打壓迫害島內積極參與兩岸交流的團體個人，企圖阻擋兩岸同胞走近走親，這種濫權妄為的行徑必遭民意唾棄。

另外，有媒體問，「有台灣演藝人員因為身份表達身份認同而被貼上親中藝人的標籤，台灣文化部門的負責人稱心中是假議題，樂見台灣藝人去大陸發展，但不能配合發表武統言論。」

朱鳳蓮指出，近年來不僅台灣藝人紛紛來大陸發展，大陸豐富多彩的文化演出活動也吸引了不少台灣年輕人跨越海峽追星打卡，請問發言人對此有何評論？謝謝物流分享大陸發展機遇的勢頭。

朱鳳蓮表示，多年來，一代代的台灣演藝人員接力傳承弘揚中華文化，積極的參與兩岸交流合作，以實際行動詮釋兩岸一家親。

她進一步說，近兩年來，大陸的演出市場呈現了爆發式的增長，僅今年第三季度大陸為台灣演藝人員提供了廣闊的舞台，台灣演藝人員的參與也豐富了大陸的演出市場，兩岸文化藝術領域的雙向奔赴，促進了兩岸文化交流。此外這演唱會游大陸也已經越來越便利的政策，隨時來大陸觀看各類文化演出活動，體驗在大陸的精彩文旅生活。

朱鳳蓮，此外，「為一首歌奔赴一座城，跟著演唱會游大陸」也已經成為很多台灣同胞的生活新潮流。我們積極支持影視、音樂等兩岸各領域文化交流合作，歡迎台灣演藝人員來大陸參加各類文化演出活動，也歡迎台灣同胞用好越來越便利的政策，隨時來大陸觀看各類文化演出活動，體驗在大陸的精彩文旅生活。

